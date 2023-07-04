雞排妹御用律師涉「仙人跳」海撈逾千萬 重判七年遭停職

曾協助「雞排妹」鄭家純處理知名歌手性騷擾、醫美診所糾紛案的年輕律師王啟任，與賣淫集團合作設局仙人跳，誘騙醫生、企業主共40人性交易，事後逼迫簽下和解書，海撈和解金1137萬元。檢方依法起訴他並移付懲戒。律師懲戒委員會審理後，認為王男有損司法威信及律師公益使命，決議將他停職。

徐男2019年勾結國三未成年少女，涉嫌媒介性交易後撿走客人的保險套和衛生紙，再恐嚇客人與未成年少女性交，不和解就報警，高雄高分院依恐嚇取財、違反兒少性剝削防制條例等罪判徐男5年，得易科罰金部分1年。

徐男被判刑後仍不知悔改，2020年羈押期滿出獄後，在台北透過中間人張姓男子認識王男，兩人竟策畫仙人跳賺錢計畫，由徐男手下在「甜心花園」、「愛甜心」之類的包養、約會網站上尋找男性網友，聯絡18歲以上女子謊稱自己「只有15歲」並前往赴約、發生關係。完事後，王男再假裝自己是女子父親，打電話脅迫男網友和解。

接著，王男再順勢披上律師戰袍，出面和男網友和解，強調自己是專業律師事務所的律師，果斷地向男網友陳述刑法及相關規定，逼男網友當場簽下和解書和吐出10萬元到100萬元不等和解金。事後，王男和徐男再五五分帳。

許多嫖客們礙於身分不便曝光，都選擇花錢消災。但有嫖客懷疑遭設計後報警，檢警在徐男高雄、新北住處及詐欺機房，及王男的律師事務所查扣到40多份和解書，檢方從和解書中驚見嫖客不乏企業主、醫生等社會名流。

檢方認為，徐男不思悔改，還精進犯罪手法、勾結律師犯案；王男枉費律師「在野法曹」美名，貪圖不正錢財，利用專業對被害人施壓，兩人均依組織犯罪、詐欺、恐嚇、違造文書等罪起訴，並建請法院判處徐男8年以上、王男7年以上的重刑，案件仍在審理中，王男也遭移付懲戒。

律師懲戒委員會審理後，認為王男詐欺取財金額達1254萬元，有損司法威信及律師公益使命，最後決議停止他的律師職務。

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