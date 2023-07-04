台積電董事長劉德音日前感嘆綠電不夠，蔡英文總統今天表示，綠電全年發電量2030年有機會超過900億度，政府會加快腳步生產更多綠電來因應國際競爭；也要設計更完整的綠電信保機制及交易平台，讓更多企業可以購買綠電；她也提出4大面向提供企業支持，未來4年預計提供1萬個名額獎學金給來台唸書並承諾留下來工作的學生；調降金融業營業稅率議題也會進一步討論。

蔡英文總統今天在總統府祕書長林佳龍、副祕書長張惇涵陪同下，與經濟部次長曾文生、台積電創辦人張忠謀、中華民國工商協進會理事長吳東亮等人共同出席工商協進會會員大會，並頒發感謝獎座予熱心會務的獲獎代表。

今年3月，吳東亮曾帶領會員與行政院長陳建仁進行工商早餐會，提出許多建言，她說，今天，她要利用機會，與大家談談產業關切的幾件事。可以預見未來10年的產業趨勢就是淨零轉型、數位轉型。對此，政府已經持續推動各項作為。

蔡英文指出，從她2016年上任以來，政府就積極展現減碳永續精神，積極推動能源轉型、持續健全綠電交易市場。2016年到現在，綠電全年發電量已經成長超過5倍，2030年更有機會超過900億度，有助企業提升綠色國際的競爭力。

她表示，在初期的學習曲線慢慢上軌道後，政府會持續加快腳步、追上進度，生產更多綠電來因應國際競爭；同時也要設計更完整的綠電信保機制及交易平台，讓更多企業可以購買綠電。

蔡英文強調，淨零轉型是全球趨勢，「歐盟碳邊境調整機制」（CBAM）的施行以及全球RE100的企業承諾，代表減碳已經不再只是道德倡議，而成為真實的貿易議題及供應鏈要求。

她承諾，《氣候變遷因應法》子法以及針對碳盤查、碳權的認證和抵換等12項子法，都會陸續上路。政府會和產業界不斷地溝通，讓該制度的建立過程更順利。國發會與證交所已經共同出資籌組碳權交易所，未來將會逐步完備碳交易機制。希望透過這樣的制度，激發各界投入減碳的行列。

談及人才培育方面，蔡英文表示，目前台灣的產業持續發展，加上全球疫後服務業及觀光業景氣復甦，使得台灣近來人才需求有些急迫。她認為，台灣需要從兩個面向解決人力的問題，在質的部分要提升人才競爭力；在量的部分要充裕人才與人力，台灣需要更大力地到國際上爭取好的人才。

她指出，政府積極培育國內高階人才，也加強招攬各國僑外生來台灣，使他們成為台灣產業強而有力的後盾。我們預計未來4年初步將會提供1萬個名額，針對有意願來台唸書、並承諾留下來工作的同學獎學金。而針對已經在台灣工作很久的移工朋友，則歡迎他們向勞動部申請，進階成為中階技術人力，使技術人力也能獲得補充。

她知道企業都非常關心稅制改革議題，特別是金融業營業稅稅率是否能調降，也有許多的討論。她表示，稅制改革必須在通盤考量國家財政改善情形、金融產業發展趨勢，以及國際稅制等等因素，才能妥善規劃。從2014年7月開始，金融營業稅3％撥入金融業特別準備金，相關條款會在明年年底屆滿。到時候，對於整體制度的規劃及改變，都可以進一步討論和評估。

面對後疫情時代的挑戰，蔡英文強調，我們將從轉型、穩經營、注資金、以及留人才的4大面向，為企業提供支持。也希望協助企業邁向智慧化、低碳化，繼續茁壯。