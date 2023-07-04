大陸《第一財經》4日報導，根據公開發債數據，今年上半年大陸發行地方政府債券約4.4兆元（人民幣，下同），雖然較去年同期下降約17％，但這一額度仍處於近年來高位；其中，上半年新增債券發行規模同比出現明顯下滑，而再融資債券保持較快增長。多名財稅專家稱，為了穩增長下一步地方政府債券發行節奏將加快，預計剩餘約1.8兆元新增債券基本能在第三季完成發行，並強化監管提高債券資金使用效率。

大陸地方政府全力拚經濟下，上半年地方政府債券保持較快發行，擴大有效投資穩經濟，緩解地方償債壓力，有利於防範地方政府債務風險。

《第一財經》報導，大陸國務院發展研究中心宏觀經濟研究部副部長馮俏彬表示，今年上半年地方政府債券發行與經濟增長走勢基本相關，第一季發債速度較快，第二季放緩，總體來說與經濟形勢相協調，屬於正常。需要重視的是，上半年再融資債券發行規模占比較高，在有利於債務可持續性同時，也使得債券拉動經濟增長動能減弱。

針對近期經濟增長壓力加大，大陸國務院研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施。大陸財政部部長劉昆近日公開表示，下一步財政部重點工作包括加力提效實施積極的財政政策，有效防範化解地方政府債務風險。

多位財稅專家指出，為了穩增長下一步地方政府債券發行節奏將加快，預計剩餘約1.8兆元新增債券基本能在第三季完成發行，並強化監管提高債券資金使用效率。另外，跟隨經濟形勢變化，也可考慮動用專項債券結存額度、政策性開發性金融工具、特別國債等，而為了緩釋地方政府債務風險，也可考慮允許部分地方發行再融資債券來置換部分符合條件的隱性債務。

目前，大陸地方舉債的合法方式主要是發行地方政府債券。根據公開發債數據，今年上半年大陸發行地方政府債券約4.4兆元，僅低於去年同期（5.3兆元）。

而這主要跟去年上半年穩增長壓力大，當年地方政府新增債券基本在上半年完成發行，速度史無前例有關。盡管今年地方政府債券發行節奏慢於去年，但從近些年來看發行節奏也比較快。

中央財經大學教授溫來成表示，近期一些經濟指標下降折射經濟下行壓力加大，從拉動經濟增長需要來看，下一步要加快地方政府債券發行速度，盡快形成實物工作量，從而進一步擴大有效投資，推動實現全年5％左右經濟增長目標。

大陸地方政府債券按照用途分為新增債券和再融資債券。前者用於公益性專案建設，目前主要以新增專項債券為主，資金主要投向重大基礎設施等領域，帶動擴大有效投資、穩定宏觀經濟的重要工具。而後者主要用於償還到期政府債券本金，屬於借新還舊。

根據公開數據，今年上半年地方政府債券中，新增債券發行約2.74兆元，同比下降約32％。再融資債券發行約1.62兆元，同比增長約32％。