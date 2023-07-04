新竹一名工程師因不喜歡民進黨立委賴品妤，多次於PTT網站公開辱罵，如「選上只會cosplay」、臭婊子」、「破麻」等貶義字眼。賴品妤聞訊後提告，不料但工程師矢口否認，表示已經多年沒用PPT、已記不清PPT的暱稱。新竹地院審理後，認為工程師犯行屬實，依公然侮辱罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元，犯罪所用之電腦亦宣告沒收，可上訴。

判決書指出，於竹科工作，從事科技半導體業的男工程師因為不喜歡賴品妤而惡言謾罵，去年2月至7月期間於PPT「HatePolitics」看板，留下「賴品妤賴品妤這種人不就是個破麻」、「尻臭了，穴也臭了」、「靠爸靠一堆看板選上立委」等侮辱性字眼。賴品妤憤而報警，工程師則遭檢方依妨害名譽起訴。

檢警調查貼文IP位置後，於8月4日持搜索票至工程師住處執行搜索，檢查電腦後，發現歐男經常於PPT、臉書、Google搜尋「賴品妤」，最終對比記錄和時間後，最終確認電腦內留確實留有多筆謾罵賴品妤之記錄。

另，該位工程師曾於2015年臉書留言辱罵台北市議員秦慧珠「畜生」、「老雞X」而挨告，後再用同一帳號到PPT 法律看板發表「麻煩推薦大台北地區的律師 ……我是刑法第309條的被告」求救貼文，剛好也證明，此帳號確屬工程師所有。

新竹地院認定，男工程師犯後始終否認犯行、拒絕和解，且態度毫無悔意，但考量他為科技業工程師、未婚等情狀，因此依犯公然侮辱罪，處拘役50日，可易科罰金5萬元，同時沒收其犯罪所用紙電腦，全案可上訴。