黑人陳建州近日遭大牙指控性騷擾，對此，陳建州發出聲明極力否認，隨後郭源元再出面踢爆也曾遭黑人性騷，而之所以發聲是因為「我不想讓大牙只有一個人」超暖惹哭網友，如今沉寂多日後，她3日晚間發文PO出一張畫滿愛心的照片，抒發多日來的心聲，粉絲紛紛湧入力挺打氣。

郭源元出面指控遭黑人性騷後，3日晚間曬出一張手繪圖，可見圖中有兩個小人，其中一人拿著傘擋在前說：「Are you ready？」後面的小人偶則回「Uh！」第二張圖可見一陣狂風吹來將傘吹走，兩個小人險些被擊倒，不過這十突然身旁湧入滿滿的愛心將兩人包圍，最後一張圖中其中一個小人還強忍著淚水，似乎是在訴說自己與大牙發聲後，受到外界鼓勵的情況。

此外，文案中郭源元則簡單寫下「謝謝你們」，更在IG限動PO出一張小人偶手比愛心的卡通圖，表達內心滿滿感謝；對此，許多網友紛紛留言給予鼓勵「謝謝妳的溫和善良、謝謝妳的無所畏懼」、「謝謝你勇敢站出來....我們都是妳的後盾」、「絕不能讓妳們被惡人欺負」。

事實上，郭源元在先前的文中表示，自己對於陳建州不存在原諒或不原諒，之所以決定說出來是「不想讓大牙只有一個人」更暖心鼓勵：「當那塊鐵板太不容易了，每一位都讓人欽佩、心疼、敬佩，大牙，辛苦你了」讓網友大讚，更引來網友發起「#我不想讓大牙只有一個人」的串聯活動，給予大牙支持。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。