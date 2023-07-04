消費滿額，O＆CO.請吃法國國慶限定版「松露風味爆米花」。（O＆CO.提供／朱世凱台北傳真）

盛夏時節，清爽又酸香的餐點最勾食慾，OLIVIERS＆CO打造專屬於夏日氣息的橄欖油和檸檬香醋，以橄欖林下的花園慶典意象，搖曳迎接即將來臨的七月十四日法國國慶日，O＆CO Taiwan也同步推出限量特製的松露風味爆米花，讓台灣消費者於七月獨享法式閒逸時光。

法國製醋大師Frédéric Chaix為O＆CO獨家調配的葡萄牙黃檸檬＆白葡萄香醋，鮮黃明亮的色澤猶如地中海美麗的夏日陽光，飽滿的檸檬香氣帶有微酸的甜味與充滿花果香。為了釋放檸檬的香氣，將新鮮採摘的優利卡黃檸檬切成小塊後浸入微微加熱的白葡萄酒醋中，然後迅速冷卻不僅保留檸檬濃郁甜美的果香，且不留下任何苦澀味。黃檸檬金黃明亮的色澤、酸香誘人的果汁和來自檸檬皮的飽滿的芬芳氣息，在這瓶夏日香甜醋中完美呈現。無論是開胃的夏季沙拉或異國風味的冷盤前菜、夏日的魚類料理、水果或甜點，甚至搭配清爽的調酒，黃檸檬香醋皆可輕易搭配各式佳餚美點。

另O＆CO Taiwan也特地邀請Magi Planet星球工坊爆米花，使用210°熱炒專用冷壓初榨橄欖油來烹調爆米花，酥脆清香的口感讓人為之驚艷，再加上少許來自法國布列塔尼的Guérande鹽花和義大利松露之鄉Alba上等白松露塊融合而成的白松露鹽，迷人的白松露香氣加上鹽花的提味，讓平凡的爆米花蛻變為奢華的點心。這款全球獨家的法國國慶限定版「松露風味爆米花」將於七月十四日法國國慶當天開始在全台O＆CO七家門市、官網消費滿額贈送，限量3000包。