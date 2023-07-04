女子團體「七朵花」成員「仔仔」周靂岑驚傳過世，享年35歲，家屬今（4）日在第一殯儀館低調舉行告別式，拒絕媒體受訪，七朵花也送上花籃，與昔日戰友道別，七朵花雖然已單飛解散，不過成員仍會固定聚會、聯繫感情，不過仔仔最後出席聚會已是2020年，七朵花去年露營時，仔仔就缺席，賴薇如還透露：「今年我們有四位，居然不約而同的開刀」。

仔仔未成年時就進入經紀公司喬傑立，以女團「七朵花」出道，17歲時和男團Energy成員TORO傳戀情，違反禁愛令而退出演藝圈。周靂岑這幾年已結婚、育有一對子女，還會帶著孩子參加七朵花聚會，不過仔仔最後出席聚會已是2020年，當時賴薇如過36歲生日，仔仔放下一頭長髮、穿牛仔襯衫搭配牛仔褲，開心和昔日戰友比「七」拍照。

不過七朵花去年露營、慶祝姊妹情18年時，仔仔就缺席了，賴薇如當時感嘆：「歡迎小潔從上海回來，但這次少了仔仔！（真的很難湊齊六位）」，還透露隨著年紀增長，不只話題變廣，心更寬廣，「也更注重心靈與健康！！（畢竟今年我們有四位，居然不約而同的開刀）深刻的體驗到，真的沒有什麼比健康更重要的事了！」

如今，仔仔傳出過世，享年35歲，七朵花送上花籃，向昔日戰友道別，七朵花成員小潔、陳喬恩老公曾偉昌（Alan)到場致意，陳喬恩則因在大陸拍戲，無法到現場，身為七朵花團長的趙小僑透過經紀人表示：「仔仔永遠都在我們心裡，謝謝大家的關心，也希望大家給家屬多點空間，不要打擾他們。」

昔七朵花成員仔仔辭世，今舉辦告別式。（王思穎攝）