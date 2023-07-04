大陸央視新聞用戶端報導，中國鐵路成都局透露，7月4日7時48分左右，受重慶市萬州區境內持續強降雨影響，鐵路部門封鎖萬涼鐵路萬州站至齊嶽山間線路進行安全巡查。鐵路工作人員發現萬涼鐵路魚背山站至羅田站間駟步河鐵路橋部分橋墩被洪水衝擊受損，造成該鐵路橋梁部分垮塌。

為確保旅客列車運行安全，鐵路部門安排途經該區段的列車迂迴、折返或停運。並提醒旅客隨時關注列車時刻變化，具體情況詳見站車公告或撥打12306鐵路客服中心電話諮詢。

7月4日，重慶市水利局發布消息稱，6月29日8時—7月3日8時，重慶出現較大降雨過程，最大日降雨量219mm出現在北碚區東陽街道，全市4條4站5次超警，雲陽湯溪河金子站超警0.05米，北碚黑水灘河復興站超警0.58米，合川柏水溪清平站超警0.41米，雲陽團灘河團灘站超警0.81米。其餘合川代峨溪、渝北禦臨河等78條中小河流出現1~6米漲水過程，最高水位均未超警戒水位。

7月3日16時， 四川省氣象台繼續發布暴雨藍色預警，四川省防指維持四級防汛應急回應，四川廣元、巴中、達州、南充、綿陽、德陽、宜賓、瀘州、雅安9市和攀西地區北部、甘孜州南部降大到暴雨，局部大暴雨。7月4日，從四川省防汛抗旱指揮部辦公室獲悉，截至7月4日7時，此次降雨四川共提前轉移避險2萬3534戶、8萬5307人，未接人員傷亡報告。

據瞭解，在此次降雨過程中，四川省防辦密切監測雨水情，對暴雨預警區域和山洪災害預警區域開展滾動調度，抽查調度26個縣（市、區）防辦、51個鄉（鎮、街道）值班值守情況，抽查提醒51個建設工地營地，督促指導攀枝花、瀘州、宜賓、涼山33個煤礦撤出井下人員2500餘人。

據悉，四川各地持續開展防範應對工作，四川全省6個市（州）、66個縣（市、區）發布暴雨預警（信號），1個市（州）、24個縣（市、區）啟動防汛應急回應，共出動搶險救援力量528支、9300餘人，專業裝備940餘台套，調撥救災帳篷60餘件、折疊床200餘件。四川各市（州）派出工作組331個1800餘人，調度119個縣（市、區）、410餘支搶險救援隊伍、1600餘個鄉鎮，對降雨區域內30餘個縣級政府、370餘個部門、4300餘個防汛責任人、1萬0600餘個災害資訊員等在崗履職情況進行電話抽查和提醒提示，督促防汛減災工作落地落實。