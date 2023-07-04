新竹馬偕醫院統計，2022年在該院出生的新生兒有1832人，其中有330位早產兒，近5位新生兒就有1名是早產兒，而出生體重低於1500公克的極低體重早產兒，更佔所有早產兒人數的20％，重症加護型新生兒保溫箱就成小生命保命的利器，幫助第一線醫護人員能夠更加安心照護每個小生命。

新竹馬偕醫院院長翁順隆表示，根據2022年出生通報統計資料，新竹縣市總出生數為7045人，在新竹馬偕出生的新生兒有1832人，其中有330位早產兒，代表將近5位新生兒就有1名是早產。

而極低體重早產兒（出生體重低於1500公克者）佔所有早產兒人數的20％，目前新竹馬偕有4台重症加護型新生兒保溫箱，但仍不敷使用，當臨床醫療人員面對極低體重早產兒數量較多，保溫箱卻不足時，時常須面臨抉擇的難處，非常感謝三陽工業和親慈慈善會慷慨捐助2台救命的保溫箱裝備，幫助第一線醫護人員能夠更加安心照護每個小生命。

新竹市立馬偕兒童醫院新生兒科主任宋聿翔指出，威脅早產兒生命的一大因素是體溫的散失，因為新生兒的大腦發育尚未成熟，體溫控制中樞功能不穩定，不容易維持體溫，需要提供保暖措施以維持體溫及生命的穩定。

而出生體重低於1500公克的早產兒更是新生兒低體溫的好發族群，根據2019年至2021年台灣新生兒醫療聯合網絡年度報告TNN統計，極低體重早產兒於新生兒加護病房住院頭第1小時內，中心體溫低於攝氏36度的平均發生率高達32.7％，而體溫每降低1度，則會增加28％的死亡率，故維持新生兒體溫穩定、避免低體溫是非常重要的。

他說，比起一般的保溫箱，重症加護型保溫箱能夠提供更加穩定的溫度和溼度，並且不用移動寶寶就能在保溫箱裡面進行醫療處置，大幅降低失溫與水分散失的風險，增加孩子存活機會並減少早產後遺症。

新竹市立馬偕兒童醫院院長楊俊仁補充指出，巴掌仙子在出生後的頭1個月關鍵期，面對不穩定的變化，除了醫護團隊的專業照護，醫療設備的支持更是重要關鍵，對於三陽工業與親慈慈善會的善行深表謝意，醫療團隊會持續努力守護「小腳ㄚ」們平安健康長大。