明年起役男將服1年義務役，教育部祭「大學當兵3＋1」政策，國民黨總統參選人侯友宜表態反對，也承諾當選會確保兩岸穩定和平，恢復4個月役期。對此，民進黨立院黨團副幹事長蔡適應4日批評，此主張亂七八糟、胡說八道，強調國民黨上下都支持兵役延長，「搞不清楚侯友宜到底是哪黨總統候選人」。

民進黨團上午回應時事，蔡適應表示，國民黨現階段均支持1年期的義務役，不僅黨主席朱立倫、國民黨支持兵役延長，立委游毓蘭亦稱此舉能喚起青年愛國意識，台北市長蔣萬安也說支持強化國防政策，中廣董事長趙少康還發臉書文稱4個月兵役太短，支持兵役延長。

蔡適應指出，今年1月12號，行政院將國防部修正兵役法的查照案送到立法院時，在野的國民黨、民眾黨及無黨籍立委都未提出任何異議，因此查照案順利通過立法院會，「若按照侯友宜的講法，國民黨立法院黨團、黨中央都可以收兵了。」

蔡適應質疑，當侯友宜主張恢復4個月役期時，是否否決國民黨中央、立法院黨團的決策，若是如此，朱立倫、立院三長應引咎辭職，因為這些人的看法都跟侯友宜看法不同，也令人直呼「搞不清楚侯友宜到底是哪黨總統候選人」，當前也只有對岸共產黨、國台辦發言人朱鳳蓮曾表態反對台灣兵役延長，難道這就是雙方的九二共識？

他分析，侯友宜主張當選後兩岸將和平穩定，因此要將役期恢復為4個月，但此言根本是空話，前總統馬英九自詡任內兩岸最無紛爭，但中國大陸飛彈卻持續針對台灣，入侵台灣ADIZ相關領域，馬和大陸領導人習近平會面時，更親口指出兩岸軍事對峙風險仍然存在。

他不解，為何侯友宜認為自己當選後就能和平，批評侯昨日主張是亂七八糟、胡說八道，唯一唱和的只有中國共產黨。侯友宜昨日的九二共識就是跟共產黨的共識，連國民黨內都反對。