一名女網友和前男友分手3年，這期間兩人都沒聯絡，最近她因為工作的關係和前男友哥哥聯繫上，開始越走越近，也互相有好感，不過她覺得有疙瘩，不知道是否該交往，並詢問網友「跟前男友的親哥哥交往會不會很怪？」多數網友都建議不要，「兄弟感情一定會變差」；不過也有人認為，彼此心動是很難得的事情，「把握當下的緣分吧」。

一名女網友在《Dcard》論壇發文指出，和前男友分手3年，完全沒有聯絡，最近因為工作關係，跟同行的前男友哥哥聯繫上，兩人慢慢越走越近、互相有好感，也在考慮要不要交往。

原PO坦言「考慮到是否有道德上的問題，想問問大家，如果是你們會交往嗎？」她表示，和前男友交往期間沒有見過對方家長，不過可能會和前男友有疙瘩。

許多網友都勸原PO不要交往，「很怪，不會交往」、「建議妳不要，3個人都會陷入本來沒必要有的尷尬」、「非常怪！他們兄弟感情一定會變差」、「很尷尬，如果婚後你跟他弟弟走得有點近，他說不定以為你們舊情復燃。」

不過也有網友認為，「妳對他弟無感就可以，講白一點，會不會結婚都不知道，把握當下的緣分吧」、「我會選擇在一起，畢竟彼此心動是很難得的事情，尷尬也只是初期才會，時間久了就不會了啦！」