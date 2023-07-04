縣長楊文科（中）接下聯合利華員工被解僱陳情書，要求勞工處朝復職方向全力協調，將違法解僱的勞資糾紛和平落幕。（羅浚濱攝）

生產康寶濃湯等知名食品的英商聯合利華公司新竹廠，6月12日無預警個別約談5名工會幹部及會員，帶到小房間要求簽名同意被解僱，5人未簽要求復職協調未果，4日由各工會聲援到縣府陳情高喊「違法解僱，立即復職」等口號，縣長楊文科出面接下陳情書，要求勞工處朝復職方向全力協調，將違法解僱的勞資糾紛和平落幕。

聯合利華工會副理事長葉金秀說，公司有107名員工加上派遣工約有160人，6月12日公司突然無預警解僱茶產線15名員工，稱茶產線要收掉，並把他們個別帶到小房間，以公司人力太多為由，要求簽下同意被解僱書，稱若不簽也不會讓他們上班。

被解僱資遣的15人有7名正職人員，餘為派遣工，葉金秀、張姓理事、陳姓理事、羅姓及張姓會員等5人未簽，隔天要上班被拒，6月26日向縣府提出勞資爭議調解，要求公司復職未有共識，勞動黨縣議員羅美文接獲訊息，連絡各工會聲援被解僱勞工到縣府陳情。

羅美文認為，聯合利華無預警解僱員工，明顯觸犯工會法第35條不當勞動行為，資方並且蓄意打壓工會、瓦解工會的意圖，要求縣府維護勞工合法的工作權。

聯合利華工會並指公司公開表示「我們的成就來自員工、獲選最佳僱主」，但茶產線員工前一個工作日仍在加班，隔天就被無預警解僱，公司當天還在人力網站招募新進員工，已是赤裸裸的不當勞動行為。

同時，在2002年勞資爭議中，勞資雙方已簽訂協議，資方未來如有關廠或資遣行動，預告期需至少4個月，資方片面撕毀協議，明顯違反當時勞資雙方共同協議，違反誠信原則，並且不重視勞資調解的機制。

聯合利華工會並指公司無預警解僱工會核心幹部與成員，調解會時態度強硬，均未拿出任何誠意與工會和解，如公司不正視工會訴求，工會只能背水一戰捍衛工作權，將不排除發動更強力的抗爭行動。

勞工處長劉家滿表示，612接獲聯合利華無預警資遣勞工案，該處已積極協助釐清，影響勞工工作權益及工會運作進行調查，經了解公司對工會幹部以降低勞動條件，轉任其他產線，是否涉及薪資給付不完全違反勞動法令，會依照勞基法22條處分。

劉家滿並說，626第1次調解時，勞資雙方對恢復僱用關係未達成共識，聯合利華工會訴求不當勞動行為和是否有岐視工會幹部的部分，若調查屬實將依就業服務法規定裁罰30萬到150 萬元，該處也會努力希望聯合利華信守過去承諾，與工會協商研擬可行方案，若之後有法律訴訟及生活補助部分，一定會全力支持爭取勞工權益。