13歲男童誤上高架道路驚險穿越車道，土城警及時救援。

新北市土城警分局上月25日獲報台65線快速道路有名男童站在路肩，分局隨即派員前往查看，到場果見男童站在路肩手扶護欄，員警上前關心，發現男童疑發育遲緩，對談困難，豈料，男童突然跑步穿越車道，員警急忙追上抱住男童，將男童帶上警車，載回派出所後聯繫家長將男童領回。

警方表示，該名13歲男童疑趁家長不注意獨自外出，步行上台65線快速道路，被行經民眾發現報警。員警到場見男童站在路肩處，員警上前與男童交談，發現男童無法正常回話且態度抗拒，當員警欲將葉童帶上巡邏車時，葉童突然跑進車道，1名員警立即追上，另名員警則在後管制車輛，順利將男童帶上巡邏車載返派出所。

員警將男童帶回派出所後，先在分局群組內詢問有無男童紀錄，群組內有人認出男童身分，員警遂通知家長到場。家長表示，男童趁家人不注意外出，因心智有障礙才會走上高架道路，感謝警方及時救援，不致發生意外。