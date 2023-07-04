每個人對工作條件的要求不一，一名網友表示，公司老闆為節省電費，已3年沒開冷氣，除了能準時上下班，讓他去接送孩子外，沒有任何福利，貼文令網友震驚，直呼「怎麼待得下去？」但也有少部分網友說多數公司行號都有加班需求，能準時上下班能接送孩子，已算不錯。

原PO近日於臉書社團《匿名2公社》指出，目前任職的公司不僅沒員工旅遊、尾牙和員工聚餐，甚至還連續3年沒開冷氣，儘管公司福利不佳，他仍未提離職找新工作，主要原因是公司不需要加班，可準時上下班接送孩子，但這是僅存的優點，他苦笑說「可以罵醒我嗎？」

原PO的經歷讓網友不敢相信，「老闆也太摳了」、「冷氣不是基本配備嗎？還不給開？怎麼待得下去？」、「真慘！沒尾牙或沒員旅我可以接受，除非薪資還在接受範圍，不然我應該是不會繼續待」、「不是啊！薪水是多少？也太苦毒自己了」、「自己選的，等中暑再來想吧」。

留言中不少已為人父母的網友懂原PO不離職的原因，「可以準時上下班接小孩就很棒了，真的熱就自備桌上型風扇吧」、「我猜沒換工作，是因為可以準時接孩子吧？也不用罵你，因為人生就是這麼無奈」、「可以準時上下班接小孩就贏過一堆工作，可以邊做邊找有冷氣吹的工作換」。