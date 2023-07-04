7月份仍可看到水母蹤跡。（陳俊強提供／高雄洪靖宜傳真）

從岸邊就可看到水漂浮著。（洪靖宜攝）

高雄林園海洋溼地公園蘊含多種生物，以倒立水母最為聞名，不過每年約5月後，隨著氣溫升高，水母陸續就會跟遊客說「再見」。不過，在地林園愛鄉協會發現，即便已經7月，仍可發現不少水母蹤跡。理事長陳俊強說，應是今年有降雨，加上循環流動水系統，同時利用海茄苳遮陰，水溫控制得宜，預計這2周都還能一睹水母風采。

林園海洋濕地公園位於林園區後厝路與半廓路口，面積約6.2公頃，園區內生物種類繁多、生態豐富，其中，以罕見的「倒立水母」聞名。不過，過往5月中旬過後，天氣變熱溫度升高，加上進水量不穩定及水位低，長時間受到陽光照射下，水溫只要超過35度，水母就會變成「軟趴趴」，沒有活力，白化程度嚴重，隨著體內蟲黃藻消失，無法進行光合作用後，很快就會面臨死亡。

尤其去年因長時間沒有下雨，水溫高，水母死亡速度變快，林園愛鄉協會理事長陳俊強說，今年遇上降雨，溫度有了變化，加上養工處增設循環流動水系統，調整注水頻率和提供穩定水溫，另外，因注水點海茄冬水渠上，形成綠蔭效果，水道上的水溫也較低，低溫水進到滯洪池內，自然而然水溫就會控制臨界點，就水質控制及調查，水溫都在35度以內，雖然免不了有白化，但狀況比起去年穩定許多。

他提到，今年比起去年多了1個月觀賞期，如果條件控制得宜，預計未來2周都還能看到水母，目前觀察仍有上百隻水母，記者實際到公園觀察，靠近岸邊仍有零星水母優雅漂浮著，不過數量最多仍是在鄰近養殖戶入水口的人工島周邊居多，但民眾仍可把握暑假期間，到濕地公園一睹水母風采，不過，更重要的是，觀賞倒立水母時也要牢記，靜靜地觀賞牠，千萬不要動手或是拿樹枝等物碰觸。