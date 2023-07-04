亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師施亮均說明，聽神經瘤的特徵主要為單側耳鳴及聽力衰退，少數伴隨耳悶或耳脹、頭痛、眩暈、步伐不穩等。（亞大醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台中64歲陳姓婦人近年飽受左邊單側耳鳴所苦，日前就醫進一步檢查，赫然發現左側小腦橋腦角長出1顆4公分大的聽神經瘤，緊急進行手術切除，目前休養中。（亞大醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台中64歲陳姓婦人退休後與丈夫賦閒在家，近年飽受左邊單側耳鳴所苦，老公也常抱怨「我講話你都沒在聽」，直到日前就醫進一步檢查，赫然發現左側小腦橋腦角長出1顆4公分大的聽神經瘤，緊急進行手術切除，雖聽力恐有所受損，但成功保住一命，目前休養中。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科主治醫師施亮均說明，聽神經瘤主要長在「小腦橋腦角」，約95％是良性腫瘤，且生長緩慢，臨床病例僅有10萬分之1。由於小腦負責維持平衡和動作協調，橋腦與呼吸調節、睡眠周期等重要功能有關，若聽神經瘤不斷長大壓迫周圍組織，受損症狀會愈來愈明顯，嚴重影響生活。

他表示，聽神經瘤的特徵主要為單側耳鳴及聽力衰退，少數伴隨耳悶或耳脹、頭痛、眩暈、步伐不穩等。若是3.5公分以上的聽神經瘤，建議接受開顱手術，殘留部分再以加馬刀治療；3.5公分以下的腫瘤或病患不適合、不願採用開顱手術，則會建議加馬刀治療。

施亮均說，這位患者近年來飽受單側耳鳴、聽力衰退，但並沒有頭暈、頭痛、顏面神經麻痺、平衡功能異常等症狀，先安排聽力檢查，發現左耳聽力不佳，再安排腦波檢查，顯示左側腦波沒有反應，代表「左耳聽覺神經可能長東西擋住了」，最後藉由核磁共振MRI影像檢查，總算揪出4公分大的「聽神經瘤」。

施亮均提醒，聽神經瘤生長速度緩慢，即便初期會造成走路不平衡、聽力減弱、臉麻等併發症，病人多半也只會以為是小毛病，直到症狀嚴重才就醫。嚴重時甚至會壓迫小腦、腦幹及其他顱內神經，引發腦內出血、潰爛感染、吞嚥困難、中風癱瘓等後遺症，民眾千萬不可小覷。

另外，民眾平時要注意「危險耳鳴」，包括「單側耳鳴」及「搏動性耳鳴」，後者聽起來會像是流水聲、咻咻聲或呼呼聲，多半與腦部、頸部的動靜脈血管異常有關，例如血管硬化、狹窄、阻塞或畸形等，因伴隨心跳的頻率，所以稱為「搏動性」，若有類似症狀，務必盡快就醫。