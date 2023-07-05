美國有線電視新聞網（CNN）報導，加州新創公司「無限汽車」（Alef Automotive）表示，旗下這款Model A是一款可在一般道路行駛與停放的「飛行車輛」，同時具有垂直起降能力，一次能載運1至2人，道路續航力約321公里，飛行續航力則約177公里。

「無限汽車」表示，Model A售價為每輛30萬美元（約合新台幣933萬元），預計2025年底開始交車。

美國聯邦航空總署證實已核發特別適航證書給「無限汽車」，允許其用於展示、研究和開發等有限用途。

許多公司正在研發全電動垂直起降（VTOL）飛行器，美國聯邦航空總署說，「無限汽車」並不是第一家拿到特別適航證書的公司。然而，這家新創公司說，它的飛行車與眾不同，在空中與一般道路皆可運作，外表看似普通汽車，能停放在一般車位。

「無限汽車」執行長杜霍夫尼（Jim Dukhovny）說：「拿到美國聯邦航空總署的特別適航證書讓我們興奮不已。這讓我們離提供對環境更友善、通勤速度更快的車輛更進了一步，每週可為個人和公司省去不少時間。這是飛機的一小步，汽車的一大步。」

根據「無限汽車」官網，這款飛行車為「慢速車輛」，在一般道路只能以每小時40公里以下速度行駛，「如果駕駛想要一條更快的路徑，就要動用無限汽車的飛行能力」。

不過，即使過了美國聯邦航空總署這一關，「無限汽車」仍須獲得美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）批准，才能上路行駛。

自2015年來，「無限汽車」便一直針對這款飛行車進行研發。受到電影「回到未來」（Back to the Future）影響，基斯利（Constantine Kisly）、馬金（Pavel Markin）、彼卓夫（Oleg Petrov）和杜霍夫尼（Dukhovny）決定一起成立公司，打造一輛如同電影場景中會飛的車。

「無限汽車」說，今年稍早已接獲400多輛可退款的預約訂單，只要150美元（約新台幣4665元）就能排隊等候交車，花費1500美元（約新台幣4.6萬元）即可優先取車。