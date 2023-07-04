上海證券報報導，高飛指出，人行積極研究推進債券市場對外開放的其他措施。包括進一步提升制度型統一對外開放水準，探索建立境外投資者投資境內債券市場的託管行模式。完善境外投資者的風險對沖工具與流動性管理工具，除已推出的「互換通」以外，積極研究針對境外投資者比較關注的開通回購交易。
高飛又指，探索推動境外投資者持有的人民幣債券在離岸成為可廣泛接受的合格擔保品，試點境外投資者在直接入市管道下參與標準債券遠期業務等。優化「南向通」運行機制，有序推動境內基礎設施與國際基礎設施展開跨境合作等。
人行金融市場司副司長高飛4日在債券通周年論壇中表示，人行以陸港兩地金融基礎設施互聯互通為著力點，推動大陸債券市場高水準對外開放，支持香港國際金融中心建設。
上海證券報報導，高飛指出，人行積極研究推進債券市場對外開放的其他措施。包括進一步提升制度型統一對外開放水準，探索建立境外投資者投資境內債券市場的託管行模式。完善境外投資者的風險對沖工具與流動性管理工具，除已推出的「互換通」以外，積極研究針對境外投資者比較關注的開通回購交易。
高飛又指，探索推動境外投資者持有的人民幣債券在離岸成為可廣泛接受的合格擔保品，試點境外投資者在直接入市管道下參與標準債券遠期業務等。優化「南向通」運行機制，有序推動境內基礎設施與國際基礎設施展開跨境合作等。
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