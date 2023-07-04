消息人士表示，Meta將在旗下Instagram用戶數據基礎上開發Threads，而這可能有助於該App迅速拓展用戶。換言之，該程式將允許用戶關注他們在IG平台追蹤的帳戶並維持相同用戶名稱。
Meta尚未回應媒體關於此事的提問。部分分析師認為，Threads可能成為推特的勁敵。
外媒指出，Threads選在一個相當合適的時機點推出。因推特上周宣布將限制用戶看到的貼文數量，此舉引發許多用戶反彈，許多人揚言將出走至其他平台。
臉書母公司Meta計畫於周四（6日）推出與對手推特（Twitter）競爭的產品，也就是名為「Threads」的應用程式。
消息人士表示，Meta將在旗下Instagram用戶數據基礎上開發Threads，而這可能有助於該App迅速拓展用戶。換言之，該程式將允許用戶關注他們在IG平台追蹤的帳戶並維持相同用戶名稱。
Meta尚未回應媒體關於此事的提問。部分分析師認為，Threads可能成為推特的勁敵。
外媒指出，Threads選在一個相當合適的時機點推出。因推特上周宣布將限制用戶看到的貼文數量，此舉引發許多用戶反彈，許多人揚言將出走至其他平台。
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