消息人士表示，Meta將在旗下Instagram用戶數據基礎上開發Threads，而這可能有助於該App迅速拓展用戶。換言之，該程式將允許用戶關注他們在IG平台追蹤的帳戶並維持相同用戶名稱。

Meta尚未回應媒體關於此事的提問。部分分析師認為，Threads可能成為推特的勁敵。

外媒指出，Threads選在一個相當合適的時機點推出。因推特上周宣布將限制用戶看到的貼文數量，此舉引發許多用戶反彈，許多人揚言將出走至其他平台。