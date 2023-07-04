凱擘大寬頻推出首波暑期快閃優惠，網路門市申辦1G上網方案，月月發momo幣扣抵月費，最低月付799元，並提供OTT暢看、旅遊好禮等。

另外，Disney+上架最新院線片、獨家影集，博斯運動頻道獨家直播溫布頓網球賽事。

凱擘大寬頻祭出暑期上網優惠，7月5日至7月11日於網路門市申辦1G光纖上網指定方案，可免費租用3台Mesh Wi-Fi，再享月月回饋momo幣200元，折抵方案月費後每月799元，合約期間共送出momo幣高達7,200元，還能領泰國曼谷4天3夜住宿和一日遊優待券、迪士尼大禮包，以及無限暢看Disney+3個月，加碼抽泰國曼谷來回機票優待券、九把刀新作《請問，還有哪裡需要加強》電影兌換券。

Disney+片單首推史詩神片《阿凡達：水之道》及幕後特輯，7月底前申辦Disney+方案抽限量保溫瓶、環保提袋等贈品；漫威諜報影集《秘密入侵》描述神盾局局長尼克福瑞回歸調查事件；7月5日推出獨家韓劇《舊案尋兇》第二季；7月8日上架甄子丹執導武俠片《天龍八部之喬峰傳》；科幻片《行動代號：狼狩獵》7月15日上檔；喜歡沉浸式觀影鎖定BTS防彈少年團師弟團《TOMORROW X TOGETHER：OUR LOST SUMMER》世界巡迴紀錄。

博斯運動頻道即日起至7月16日天天獨家轉播溫布頓網球錦標賽，包含博斯運動一台（第76台）、博斯魅力台（第247台）及博斯網球台（第248台）都能觀賞精采直播，賽事聚焦球王喬科維奇（Novak Djokovic）有望延續好手感，持續締造大滿貫冠軍紀錄。

凱擘大寬頻不僅針對連鎖店家、旅宿業者、社區大樓等室內場域提供寬頻網路、串流影音、智慧物聯網等企業專屬服務，也走出戶外成為智慧城市解決方案提供者。凱擘大寬頻近期攜手參山國家風景區管理處，結合寬頻網路及高畫質旋轉鏡頭，捕捉即時花海和日落美景，讓全台遊客零距離享受智慧旅遊之便；同時也為建築營造公司提供AI智慧監控設備，透過手機就能全時瀏覽工程現況，兼備保全與防盜多功能。

凱擘大寬頻提供數位有線電視服務、高畫質數位頻道、高速光纖上網、超級錄影機、MyVideo隨選隨看、HomeSecurity居家防護、HomeSecurity店家防護等。旗下數位有線電視系統台包括陽明山、金頻道、新台北、大安文山、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天、觀昇等數位有線電視。