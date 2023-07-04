香港明報引述外電消息，近幾個月來，工行、建行等銀行已開始向符合要求的地方政府融資平台新增25年期的貸款，現行多數企業貸款為10年期。部分貸款在前四年暫免支付利息或本金，不過利息將在之後累計。
投行高盛估計，包括大陸政府官方借貸、地方政府融資平台與政策性銀行持有的債務在內，總額約23兆美元。
國際貨幣基金組織（IMF）2月估計，截至2022年底，大陸LGFV隱性債務達到人民幣（下同）66兆元，高於2019年的40兆元。金額大幅飆升，反映出地方政府在疫情期間擴大帳外借貸與支出的情況。
外媒引述知情人士透露，大陸大型國有銀行正向地方政府融資平台（LGFV）提供超長期貸款，並暫免支付利息，此舉有望避免出現信用緊縮。
香港明報引述外電消息，近幾個月來，工行、建行等銀行已開始向符合要求的地方政府融資平台新增25年期的貸款，現行多數企業貸款為10年期。部分貸款在前四年暫免支付利息或本金，不過利息將在之後累計。
投行高盛估計，包括大陸政府官方借貸、地方政府融資平台與政策性銀行持有的債務在內，總額約23兆美元。
國際貨幣基金組織（IMF）2月估計，截至2022年底，大陸LGFV隱性債務達到人民幣（下同）66兆元，高於2019年的40兆元。金額大幅飆升，反映出地方政府在疫情期間擴大帳外借貸與支出的情況。
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