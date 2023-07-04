立委陳椒華、邱顯智與環團赴行政院前召開記者會，轟四接環評黑箱暴力闖關。（陳椒華提供／楊亞璇台北傳真）

基隆外木山四接填海造地案歷經五年環評，立委陳椒華與環保團體今到行政院抗議，環保署無視基隆市府日前已廢止2020年原則同意填海方案公文，將於7月7日以同一份環評書、不開放「更多」民眾旁聽火速召開環評會議，意圖以「半黑箱」環評暴力闖關，嚴正呼籲環保署盡速停止這次黑箱兼違法的環評審查。

陳椒華表示，5月25日的環評專案小組初審審查上就已明確提出四接3.0方案的填海造地位置與2.0方案毫無重疊，須重新進行範疇界定後再進行後續審查。她在6月1日及6月20日兩次「基隆協和電廠改建案範疇界定爭議」的協調會中，也做出結論，台電應針對3.0方案的填築區增加至少一處的海域生態調查樣站、環保署應敦促台電落實調查項目全數完備後才能重新進入環評程序。

陳椒華認為，四接東移3.0環評根本還沒有完成調查，不具備接受審查的資格，呼籲環保署因本其「環境保護」之原則，要求開發單位須完備其調查內容，切莫有放水、圖利開發單位之嫌疑，從審查單位變成護航單位。

立法委員邱顯智表示，台電目前提出的四接東移方案，已經與過去環評的開發範圍明顯不同，台電僅用舊的資料推估，顯然缺乏科學上的嚴謹性，應該依照環評法第10條重新進行範疇界定，重新研議替代方案，呼籲環評委員應本於專業，要求台電就相關的議題採取更為嚴謹的評估方法再行調查。

基隆永續發展實踐青年行動聯盟理事長陳映潔表示，此次的環評會議以延續會議做為藉口，先是打算直接硬幹，不開放民眾團體旁聽發言；後又悄悄改成「初審會議登記發言之團體、民眾依序發表意見，不再開放民眾團體旁聽發言」，企圖以從「黑箱」變成「半黑箱」。

陳映潔提到，隨意調整會議參與規則、直接限縮公民參與權的顢頇行為，這次的環評延續會議根本行政權挾程序暴力，再次黑箱作業的翻版，嚴正呼籲環保署盡速停止這次黑箱兼違法的環評審查。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，7月7日即將召開的環評會議在程序上的爭議已經飽受各界批評，因為台電從2.0版方案驟然改為3.0東移版，台電不但沒有重新進行環境調查，環評書件更仍以舊資料充數。

王醒之批評，謝國樑市長日前撤銷林右昌前市長的2.0版「原則同意開發」公文後，要求台電以3.0東移版再次提出申請，照理台電應先取得目的事業主管機關的新同意函後再行送審，但環保署竟然擺明護航台電，協助開發單位「強行排審」，儼然從「環境保護署」變成「環境開發署」。

王醒之說明，1個多月前就已經指出台電送審的5000多頁資料問題百出，基隆航港界甚至都已經表達強烈憂慮，特別是對基隆港營運未來的嚴重影響，沒想到台電除了隱匿「未來港內平均波高增加一倍」、「高風險航次比例過高」等不利資料外，竟然還拿4年前的舊資料來蒙混，企圖誤導環評委員，簡直把基隆人當成塑膠。

基隆市議員陳冠羽表示，填海造地爭議已5年多，基隆人不斷試圖發聲但台電及經濟部裝聾作啞。護海公投遭林右昌市長、林右昌部長聯手駁回後更是割除基隆人的聲帶，7日的環評即將上演更離譜的荒謬劇，環保署不再開放民眾旁聽、發言。

陳冠羽說，環評法作業準則明確規範「民意調查範圍應以開發行為半徑十公里範圍內」，調查範圍必定包含基隆市其他六個行政區，但台電僅用2.0方案召開過2場公聽會、在中山區蒐集600份問卷，環保署則完全忽略違反環評作業準則之瑕疵。

陳冠羽強調，基隆人已經用肺發電近100年，現行「三輸」方案對空氣、對海洋、對市港發展都最差，協和電廠應轉型為再生能源電廠，還基隆一個公道。

守護外木山行動小組認為，7日的延續會議代表即將升格的環保署全然淪為經濟部強推錯誤能源轉型的工具，毀棄環境保護的基本價值，更直接拋棄法治與程序正義，無恥地與國營企業聯手扼殺基隆港與基隆海洋，代表著國家能源政策的傲慢，更是對於民主的嚴重扼殺。

守護外木山行動小組強烈呼籲經濟部、台電、環保署與環評會，停下違法環評、拒絕滅港填海的四接唯一方案，要求能源轉型落實民主、法治與環境初衷，還給台灣人民真正落實「轉型正義」的能源政策。