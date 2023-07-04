台灣低薪問題嚴重，但有些看似不起眼的工作卻能致富，作家黃大米分享粉絲留言的各種「路邊攤傳奇」，包括賣包子的阿伯供應兒女去英國念書、道士拿3000萬現金買別墅、早餐店阿伯擁有整排房子、阿姨賣便當30年買12套房、蚵仔麵線老闆狂買6房及肉圓老闆娘用現金買10房等，許多路邊攤老闆根本都是隱形富豪，引起討論。

黃大米整理「粉絲精彩留言」在臉書上分享各種路邊攤傳奇，有網友說家鄉做包子的阿伯，用包子攤的收入供應子女跟孫子去英國念大學和碩士；另名網友則分享說，18年前曾有一個客戶來買別墅，總價3000多萬，直接載了滿車的現金來付款，後續詢問才知道客戶的職業是「師公（台語：道士）」，只能說隱形冠軍不是蓋的。

第三位網友分享，在高雄華榮路配眼鏡，那間眼鏡行裝潢超美，二樓還有一台很貴的機器，卻沒裝電梯，詢問店員，對方帶他到門口，指著在路邊擺攤賣早餐的阿伯說「這整排房子都是他的，他不同意裝電梯，所以不能動！」第四位網友表示，他有朋友的阿姨名下有12棟房，朋友就借住在阿姨天母某電梯大樓，好奇詢才知朋友阿姨是賣便當的，每天賣300個，賣了30多年，大賺一波狂買房。

第五位網友指出，有個收回收的阿姨，3個小孩都念私立學校，名下有幾棟房子，讓他每次看了都心想「他們的學費，我家的紙盒、廣告紙張也有幫忙吧？」第六位網友則說，附近賣蚵仔麵線的老闆，賣3年就把店面買下來，20年買了2個店面+4間公寓，現在店面換兒子顧，老夫妻已退休、四處旅遊。

第七位網友也說，銀行有一個客戶身家破億，詢問才知道對方是賣水煎包的，那一瞬間他深刻認知到，不能小看這些街頭巷販，都是低調到不行的有錢人。第八位網友表示，他有個朋友念美國名校畢業，回來在外商工作1年離職，開始賣鹽酥雞，最後沒貸款買房了。第九位網友則說，以前曾聽高中老師說，夜市最高的那棟建築是對面賣土魠魚羹蓋來出租給別人的，因此老師一直在找賣牛肉麵的位置。

最後一位網友分享，他認識一個賣肉圓的老闆娘，每天早上4點起床工作、晚上10點回家，50年以來，用現金買了10棟房子，但是一雙兒女都不願意接她的肉圓攤，寧可去坐辦公室，每個月領3萬的薪水，因為他們覺得可以等繼承遺產。

貼文引起網友熱議，不少人看呆直呼，「 這些傳奇故事沒意外只會停在上一代，以現在的萬物一直漲來說，這些故事只會更傳奇了」、「只能說有沒有活在風口的年代真的很重要」、「學生家長在菜市場賣豬肉，可以領補助，還有2間各值3600萬以上的文山宅，想想我當初讀書要幹嘛？」