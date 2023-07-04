桃園市議員凌濤在臉書發文，力挺國民黨總統參選人侯友宜，他說，支持侯友宜4大主張，並且團結就會勝選。他以桃園去年曾遭遇「逆風戰」為例，面對對手無止盡資源及抹黑，但靠著議題攻勢及團結，最終勝選。

凌濤表示，去年桃園曾經遭遇「逆風戰」，一開始也面對到對手無止盡的資源以及抹黑攻擊，隨即他擔任市長張善政的發言人，靠一個又一個的議題攻勢以及團結，最終成功讓桃園藍天再現。

凌濤說，最近以來，國民黨的選情讓大家十分擔憂，每天他的服務處、臉書都接到無數支持者的電話跟訊息，向他表達焦慮。凌濤又說，2016年國民黨失去執政以後，國民黨沒有黨產、沒有中央執政資源，還要面對日益不友善的媒體環境與民進黨鋪天蓋地的網軍攻擊，要打贏這一仗，國民黨能依靠的，真的只有「團結」二字。

凌濤提到，主席朱立倫就任之後，只有使命，只有承擔，任謗任怨，所在不辭；侯友宜在提名之後，一步一腳印，侯友宜的努力進前，大家都看得見。特別是侯友宜提出4大主張：能源政策、廢除NCC、憲法九二、重啟特偵組等論述，是台灣真正該走的方向。

「安危他日終須仗，甘苦來時要共嘗」，凌濤提到，這是國父孫中山最喜歡的一副對聯，這一陣子藍軍比較逆風，但他相信只要團結就能勝選！「2024唯一支持侯友宜！」