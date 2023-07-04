新冠肺炎疫情延燒，台北醫學大學附設醫院成人感染科主任莊涵琄表示，光就6月份而言，半數的門診患者都是新冠快篩陽性的民眾，相較上個月至少成長2至3倍。另中重症的住院病患也增加至少6成，估計暑假期間，民眾出遊機會增多，預估7月疫情將上升，暑假尾聲可能有機會出現新一波確診高峰。

國內實施新冠輕症免隔離、口罩解禁後，5月起新冠確診人數逐漸攀升，正式進入第4波疫情高峰。根據疾管署統計，6月21至27日，光是有通報的中重症個案，每天平均至少超過200例，是5月3至9日期間的2倍之多，每天更有逾20例死亡個案。

北醫成人感染科主任莊涵琄表示，光就6月份而言，半數的門診患者都是新冠快篩陽性的民眾，相較上個月至少成長2至3倍。另中重症的住院病患也增加至少6成，其中約9成6都是高齡長者或慢性病患。

一名76歲先生，患有心血管疾病、第2型糖尿病、呼吸中止症、高血脂等共病，確診後積極就醫取得口服抗病毒藥物，所幸未發生嚴重併發症。然而，另一個案例就沒有如此幸運，30多歲、BMI過高的某男子，確診後沒有馬上就醫，因昏迷而送醫急救，一度出現休克、多重器官衰竭，經奮力搶救才得以脫離險境。

莊涵琄表示，雖然新冠肺炎已降級，但對於年長及有慢性病病史者，仍存有相當大的健康風險，一旦感染導致中重症症狀發生，插管、造成永久性肺部損傷等後遺症甚至死亡都在所難免。台灣感染症醫學會理事長王復德表示，新冠疫情仍持續威脅民眾健康，防疫這條路是沒有盡頭的。暑假期間，出遊的民眾增加，接觸、感染病毒機會將大幅提高，預估7月疫情將上升，暑假尾聲更可能有機會出現新一波確診高峰。

有鑑於此，台灣感染症醫學會將防疫與衛教重點放在保護高風險族群的民眾，特別規劃醫院衛教巡迴展，針對高風險族群群聚的場域，進行面對面衛教工作。莊涵琄也提醒民眾，若具有重症高風險因子，一旦確診新冠，不論症狀輕重，都應立即就醫治療，以免危及生命。