「大牙」周宜霈發文控訴曾被「黑人」陳建州性騷擾，陳建州則透過律師聲明全盤否認，甚至向大牙提告求償1千萬元，引發外界熱議。昨大牙再度發文透露，有網友提醒稱「黑人將找網軍攻擊」，對此，美女律師李怡貞則認為，「通常說實話的人，才會一直被處理」。

大牙3日發文表示，有網友提醒陳建州在找口碑公司，大牙也回應：「感謝提醒，雖然並不意外。既然我敢出面陳述事實經歷，必定堅持勇敢面對這一切」結果該篇貼文下馬上出像同樣簡體字留言洗版攻擊「又再炒熱度了嗎？無聊」對此，網友痛批：「連洗版內容也一樣，還不願意客製化，蠢死了當我們笨蛋嗎」。

對此，律師李怡貞轉發大牙的文章，並寫下：「人在江湖飄，哪有不挨刀。通常越有能力的人，越說實話的人，才會一直被處理呀，不怕，我們大家家裡都不止一張床，我們才身正不怕影子斜」。

事實上，曾遭性騷的女星黃云歆也曬出相關截圖並留言聲援大牙，「網軍真的馬上就開始了！雖然滿拙劣的。這種網軍在大家眼中，也許是不痛癢的攻擊，但對於站出來當箭靶的受害者來說，無疑是精神上的凌遲，是二度、三度傷害。」

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