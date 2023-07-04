中共黨媒評絕不容大胃王挑戰賽死灰復燃。（成都商報）

中共中央機關報《人民日報》人民網4日在「人民熱評」欄目發布文章〈絕不容大胃王挑戰賽死灰復燃〉

強調，一粥一飯，當思來之不易；暴飲暴食，當心涉嫌違法。近日，四川宜賓敘州區一餐飲店推出「挑戰大胃王」競賽活動，要求參與者在規定時間內食用108個抄手，按食用速度獲得相應的獎勵，並將視訊發布至網路帳號吸引客流。隨後，敘州區市場監管局根據大陸《反食品浪費法》，對該店立案調查。

文章稱，暴飲暴食對人體的危害盡人皆知，但某些商家卻熱衷於以此作為招攬生意的幌子，所謂的「大胃王」挑戰賽因此屢見不鮮。此類挑戰賽大多都有時間限制，要求參賽者在規定時間內吃完遠遠超出正常分量的食物。不僅於此，商家還會拍攝視訊上傳至自媒體帳號，以參賽者狼吞虎嚥的不雅吃相圈粉引流。更有甚者，某些雞賊的商家還會要求參賽者簽署免責聲明，試圖憑此規避可能出現的意外責任。

通過「大胃王」挑戰賽，商家賺足了眼球，參賽者又賺到了什麼呢？僅從實際開銷的角度看，由於「大胃王」挑戰賽大多規定獲勝者免單，消費者如果最終勝出，看似就能「賺」到一頓免費的餐食。問題是，暴飲暴食帶給身體的傷害，只能由消費者獨自慢慢消化。至於失利者，不僅要為自己的身體埋單，還要為商家的餐食埋單，堪稱「雙輸」。

文章強調，在商家眼裡，舉辦「大胃王」挑戰賽無疑是一樁穩賺不賠的買賣－無論參賽者是輸是贏，他們實際上都扮演了「活廣告」的角色。換句話說，無論商家將這種比賽宣傳得多麼天花亂墜，參賽者充其量不過是商家收割利益的「工具人」。

餐飲商家通過舉辦各種活動吸引顧客、提高知名度無可厚非，但是，無論什麼樣的行銷活動，都必須恪守法律的底線。大陸《反食品浪費法》第七條第二款明確規定：餐飲服務經營者不得誘導、誤導消費者超量點餐。餐飲商家利用消費者好奇、好勝的心理，以免單誘導消費者暴飲暴食，不僅是對他人身體健康的極端漠視，有違公序良俗；同時造成嚴重的食物浪費，涉嫌違反反食品浪費法的相關規定。

文章指出，近年來，以「大胃王」為噱頭吸引客流、賺取流量的案例不在少數。盡管如此，仍有商家試圖劍走偏鋒。終結「大胃王」挑戰賽的種種亂象，不僅需要監管部門及時制止、依法打擊，而且有必要以案說法，提高商家的法律意識和社會責任。

文章稱，制止餐飲浪費人人有責。對於消費者來說，每一個人都應該學會理性消費、懂得愛惜和尊重自己的身體。對於網路平台來說，理應加強日常監管，不給「大胃王」挑戰賽以可乘之機。對於網友來說，反手一個舉報就是對「大胃王」挑戰賽最好的表態。每個人都積極行動起來，剷除「大胃王」挑戰賽的滋生土壤，才能徹底清除其死灰復燃的空間和條件。