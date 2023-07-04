名人堂球星皮朋（Scottie Pippen）算是公開與老戰友麥可喬丹（Michael Jordan）鬧翻了，喬丹的次子馬克斯（Marcus Jordan）與皮朋前妻拉莎（Larsa Pippen ）正打得火熱。拉莎離婚後仍不肯改回娘家的姓，這場「喬皮戀」被外界認為是喬丹對皮朋最殘酷的報復（也是拉莎的報復），其實喬丹本人並不支持。

美媒TMZ報導，喬丹夫妻本周在法國巴黎的馬提尼翁府用餐，離開時被八卦記者追問兒子的戀情，喬丹大笑走向休旅車後座，記者又問他是否支持兩人交往，喬丹簡潔地回應「No！」

根據拉莎先前在節目所說，她最近有機會與馬克斯的父母「聚一聚」，也就是喬丹，以及喬丹的前妻凡諾伊（Juanita Vanoy），拉莎表示一切都很好。拉莎說：「我不想談論我的父母與他的父母，大家都很快樂，我們的家人都很好。最重要的是我和馬克斯在一起很開心，我們互相扶持。」她表示喬丹、凡諾伊與自己相處得很融洽。

顯然拉莎的說法與喬丹本人有出入，馬克斯32歲，拉莎48歲，年齡和輩分都有差距。拉莎生過4個小孩，其中3個已成年。拉莎是電視圈的女星，媒體稱讚她駐顏有術，某些合照看起來比馬克斯還年輕，但也有人認為她只是藉由喬丹與皮朋來拉抬自己的名氣。