土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）周一（3日）表明，瑞典一日不停止包庇被土國視為恐怖分子的組織，土耳其就絕不同意瑞典加入北約（NATO）。

自2022年俄侵烏後，瑞典和鄰國芬蘭放棄了長期的軍事中立立場，申請加入北約，以尋求北約的安全保護。芬蘭已先一步成為北約第31個成員國，但由於受到土耳其和匈牙利力阻，瑞典的申請至今尚未獲得批准。按照北約規程，北約必須取得所有成員國「一致同意」才能吸納新成員。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）指出，瑞典和土耳其將在北約舉行峰會前，在布魯塞爾召開高級別會議，討論瑞典加入北約的可能性。西方國家原本期盼瑞典可在7月11日至12日在立陶宛維爾紐斯主辦的北約峰會前入約，但一名瑞典示威者在6月28日的穆斯林重要節日哈芝節，焚燒回教聖書《可蘭經》，惹惱了信奉回教的土耳其當局，使瑞典入約再添新變數。

近幾個月來在瑞典首都斯德哥爾摩舉行的示威活動中，有示威者揮舞支持庫爾德工人黨（PKK）的旗幟，這個民族分離主義組織也被土耳其的西方盟友包括瑞典認定為恐怖組織。

據《路透》報導，土耳其一再強調，瑞典必須對庫爾德工人黨的支持者，以及土國認定得對2016年土耳其政變負責的集團成員採取更多行動。艾爾多安周一出席內閣會議後說，土耳其要求瑞典停止庇護這兩個組織的成員，「所有人都應該很清楚，允許恐怖分子在他們國內最重要的中心廣場舉行示威的人，不可能和土耳其建立友誼。」

艾爾多安說，「我們的立場、期望和承諾都很明確。我們現在捍衛的原則與去年相同。我們只是要求他們忠於他們所簽署的協議。」

瑞典指出，瑞方維護了去年與土耳其在西班牙達成協議中的部分內容。2022年瑞典和土耳其簽署的協議，旨在解決土國關注的安全問題，包括瑞典本月頒布的一項新反恐法。但土耳其認為，庫爾德工人黨支持者仍在瑞典舉行抗議活動，瑞典的立法改變「毫無意義」。