藝人陳建州遭女星大牙、郭源元控訴性騷，不過他火速發聲明否認，更向大牙提告並求償一千萬，愛妻范瑋琪發聲明力挺，卻遭頻頻打臉，被指是提油救火。對此，有人提出質疑陳建州明明一票大咖好友，為何出事全部噤聲？網友也分析出關鍵，揭露人性的現實面。

有網友在PTT以「黑人以前合照的朋友為什麼沒人幫腔」為題發文，指出陳建州向來最喜歡跟別人合照，舉凡演藝圈人氣歌手到運動界，沒有人不是黑人的朋友，舉凡周杰倫、羅志祥、王力宏、余文樂、林俊傑，甚至連林書豪及籃球之神麥可喬丹都包含其中，被網友嘲諷是「裝熟魔人」，但不解這波metoo風波延燒至今，為何至今沒人肯站出來幫黑人說話。

網友對於陳建州的好友至今沒人站出來發聲感到好奇。（圖/中時資料照）

對此，許多人紛紛給予解答： 「誰知道他到底有沒有做」、「這一群真的是物以類聚」、「 大概都裝熟跟酒肉朋友，沒有真心的朋友」、「每個都有機會公親便事主」、「現在站出來幫腔，萬一之後也被報出來就不太好看了」、「犯罪行為要朋友幫什麼腔」、「說不定怕掃到自己吧」、「交情只有合照而已」、「連籃球界都沒人出來挺了」。

大牙昨(3日)曬出網友私訊提醒要她小心「網軍攻擊」的對話截圖，沒想到隨後出現一堆水軍複製貼上相同的攻擊內容，這讓網友翻出李靚蕾王力宏買網軍帶風向的明細，內容可見若單則IG貼文4萬個讚加上400個好評，要價840元人民幣（約3650元新台幣），價格對於藝人而言似乎只是九牛一毛。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。