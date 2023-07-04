台北市立動物園大貓熊「圓仔」將在6日迎來10歲生日，當天上午保育員將送上由葡萄、奇異果等水果製成的生日蛋糕，由於圓仔正在假孕期，對食物興趣不大，園方邀請民眾與圓仔度生日，看牠如何享用生日蛋糕，並參加一系列圓仔「10歲生日PA」活動。

7月6日是圓仔生日，保育員將運用大貓熊日常食物準備獨一無二的生日蛋糕，內容物葡萄、紅蘿蔔、奇異果、甘蔗、鳳梨等水果。園方表示，圓仔正值假孕期，食慾、糞便量及活動量皆降低，大部分時間呈現懶洋洋，對食物沒有興趣的狀況，歡迎民眾當天上午9時30分觀察牠如何享用10歲生日蛋糕。

動物園提醒，當天來到大貓熊館現場參加活動的遊客，記得遵守不使用閃光燈、不拍打玻璃的友善動物守則，並聽從館內工作人員指揮參觀動線，讓大家都有機會一起分享大貓熊圓仔的可愛模樣。

在7月6日當天，動物園為圓仔規畫「10歲生日PA」活動，當日上午10時前民眾穿著條紋上衣加黑色或白色帽子進園者，可於大貓熊館入口領取棒棒糖，每人1支，限量發完為止。上午9時30分起至中午12時，則有黑白文創小舖市集、祝福大貓熊活動。