仔仔（右1）2017年參加趙小僑婚禮，與七朵花團員合體。（林修毅提供）

昔日女團「七朵花」成員之一的「仔仔」周靂岑，日前驚傳過世，享年35歲，今（4日）上午在台北市立第一殯儀館舉行告別式，「七朵花」共同署名送花籃，團員小潔到場送別，陳喬恩6月23日在IG放上合照，寫道「永遠記得妳，永遠愛妳」，但當時不願證實，今她因人在大陸，由老公陳偉昌代表到場致哀。昔日經紀公司喬傑立老闆孫德榮聞訊震驚惋惜，七朵花團長趙小僑也透過經紀人悲痛發聲。

孫德榮說，聽到這消息也很震驚，覺得她英年早逝很惋惜，他透露跟仔仔大概已18年沒聯絡，「畢竟當年她年紀很小，進公司時應該還不到16歲，怎麼會跟我聯絡？」他說仔仔當時只是小女孩，雖然是最早離團的團員，但畢竟也曾跟了他兩、三年，訓練了很久才出道，他也曾對仔仔的外型很看好，覺得她外型清新可人，是台灣難得可以走性感路線的藝人，頗有接班田麗的潛力，可惜只演了《西街少年》配角，就離開喬傑立。

趙小僑表示：「仔仔永遠都在我們心裡，謝謝大家的關心，也希望大家給家屬多點空間，不要打擾他們。」經紀人表示，小僑今天有事無法出席告別式，但第一時間就已經陪在家屬身邊了。至於仔仔離世原因，因她早已是圈外人，希望給他們家屬多一點空間。

「七朵花」2004年由喬傑立成立，趙小僑擔任隊長，陳喬恩、賴薇如、王宇婕、仔仔（周靂岑）、小潔、邱麒霏組成，但後來發片只有陳喬恩、趙小僑、小潔和賴薇如4人，該團已於2009年解散。仔仔很早就退出「七朵花」，已婚並育有1對兒女。2017年趙小僑和劉亮佐結婚時，七朵花再度合體，勾起不少人回憶殺，2021年2月因為賴薇如的生日，七朵花難得再次齊聚一堂，仔仔更是遠從東莞趕回來，趙小僑當時看到「仔仔」及「饅頭」兩人的小孩都長大好多，讓當時一直努力備孕的她，更堅定了要克服萬難當上媽媽的決心。