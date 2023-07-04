國民黨總統參選人侯友宜昨表態支持合乎中華民國憲法的「九二共識」，民進黨立法院黨團4日質疑「這是誰和誰的共識？」，除強調中華民國憲法中從未含括「九二共識」，不該偷換概念，也向侯喊話，「對台灣的堅持才是你不變的初衷，而非對九二共識的堅持，這是錯的方向。」

民進黨團書記長莊瑞雄指出，侯友宜專訪時全盤接受前總統馬英九的「九二共識」主張，令人訝異，因馬是大中國意識濃厚的政治人物，今年還曾發表兩岸同屬一中，並引用中華人民共和國憲法前言「台灣是中國不可分割的一部分」，與中共領導人習近平2019眠的告台灣同胞書主張相同。

莊瑞雄說，侯友宜宣稱兩岸主張從未改變，侯4月11日被問到是否接受「九二共識」時說要守護中華民國，國家和平繁榮走下去；5月22日盼外界別再問「九二共識」，不希望撕裂台灣人的心，破壞國家團結；6月8日在政大接受學生提問是否接受「九二共識」則說，台灣有共識一起往前走。

莊瑞雄表示，他要把民眾黨主席柯文哲2011年所說的「九二共識就是下跪投降」這句話送給侯友宜，他強調，中華民國憲法從未有九二共識，不要偷換概念，欺騙台灣人，而蔡英文總統四個堅持中提到，包括中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持維持主權才是台灣共識，但侯友宜全面擁抱深藍，和台灣人沒有共識。

民進黨團幹事長劉世芳則說，侯友宜已放棄本身的核心價值，「作為嘉義出身的台灣子弟，你的本土意識何在？」侯能選總統，是受台灣民主制度和自由社會所捧，大家能在自由、民主、和平的狀態下選出總統，當被鎖進一中原則或九二共識時，就失去對本土意識的堅持，也失去印太自由聯盟國家裡對憲政、和平、民主制度上的一環。

劉世芳也代表黨團向侯友宜喊話，「對台灣的堅持是你不變的初衷，而非對九二共識的堅持，你這個方向是錯的方向。」