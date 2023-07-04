大龍新城2部電梯停擺3天，影響40戶、100多人，還有住戶送醫要靠消防隊員協助。（劉彥宜攝）

台北市大同區大龍新城國宅為前市長柯文哲的首個公辦都更案，民進黨台北市議員陳怡君先前已多次揭露缺失如漏水等，6月30日又因豪大雨，導致雨水流入電梯內，2部電梯停擺3天，影響40戶、100多人，還有住戶送醫要靠消防隊員協助。新工處回覆，豪雨造成屋頂灌溉水箱滿溢，後續將協同設計單位共同檢討及研擬改善方案。

大同區重慶北路三段的大龍新城國宅過去被鑑定為海砂屋，經過北市府2015年規劃拆除重建，並在2019年完工，為柯文哲第一個公辦都更案，耗資14億打造13樓建築，1樓為市場，2至5樓為公部門，6樓以上則為96戶住戶。

陳怡君4日批評，日前降下大雨，為阻擋大雨進入頂樓室內，頂樓走道上的門和頂樓的水箱機房外都堆滿沙包，水箱機房不斷漏水，2處水源匯集流到電梯內，導致電梯故障需緊急斷電檢查，3天無法使用，衝擊40戶約100多人，更有許多住戶為長者、輪椅族。室外連接室內的門沒有洩水坡度，平面的設計導致戶外雨水直接衝擊室內。

她也拿出這幾天大龍新城的登記缺失表，她指出，只要大雨時，5樓屋頂平台就會積水，雖有排水設計，但水還是排不出去，甚至要出動鷹架及工人清理汙水，設計十分離譜。

陳怡君說，就連公部門也遭魚池之殃，環保局在缺失表寫下的漏水就有7處，像瀑布的漏水點則有2處，5樓接4樓的樓梯、門口窗戶都漏水「像瀑布」，甚至有公部門求救寫下「需要沙包」。

管委會主委郭小姐哽咽控訴，大龍新城大小問題多達上百項，市府雖有協助解決，卻沒有改善到住戶心坎裡，懇求市府幫忙，真心誠意的重視、檢修大龍新城的缺失。

賴姓住戶抱怨，日前兒子因身體極度不適無法行走，還拜託6名消防隊員把人扛下樓送急診。住戶黃先生則說，前副市長黃珊珊2020年9月曾來大龍新城會勘，列出340項缺失、已完成280件，結果一邊修一邊壞，有些缺失修3年仍修不好，相當失望。

陳怡君呼籲，市長蔣萬安對市府公辦都更的大龍新城做房屋總體檢，徹底處理房子修繕問題，設計不良要請市場處、新工處改善輔佐，讓住戶住得更安全、方便。當年柯文哲留下的爛攤子罄竹難書，如今蔣萬安的首要之務，就是徹底改善住宅的居住品質，並拿大龍新城當借鏡，勿重蹈覆轍。

市場處主任蔡萬春回覆，大龍新城為市場處用地，由市場處主責，新工處施工、都發局設計，3方合作下完成，並於2年前點交給管委會。工程內缺失將由新工處、市場處協助改善，設計部分若確實有缺失，市府將採取必要手段處理。

新工處說明，30日發生瞬間大豪雨，導致大同區時雨量達86毫米、累積3小時雨量達107.5毫米，超出大龍新城屋頂雨水回收澆灌系統原設計可負荷容量，造成屋頂灌溉水箱滿溢，雨水溢流入屋頂電梯間，進而造成大龍新城電梯損壞故障，且雨水亦沿垂直管道間漫流致使大樓多處有滲漏水情形。

新工處表示，目前已先行緊急應變，將灌溉水箱維持常態放流，以免再有溢流進水情形發生，另電梯亦已於3日先行恢復1部可供住戶使用。本次滲漏水情形已初步排除為設備故障或保固缺失之情形，後續將協同設計單位共同檢討及研擬改善方案，避免再次發生相同情形。