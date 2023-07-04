根據外電消息，越南國營的和發鋼鐵調高8月份的裝運熱軋價格，每噸上漲10~11美元，CFR（到岸價）新價為每噸580~582美元，漲幅約3％。據了解，匯率貶值是和發調漲的重要因素之一。
接下來10日左右亞洲主要鋼廠包括大陸寶鋼、鞍鋼、本鋼等，都將開出8月價格，中旬包括中鋼、越南河靜鋼也都將開盤，市場人士認為也會出現漲價效應。
越南和發鋼鐵傳出調高8月份的裝運熱軋價格，CFR（到岸價）新價為每噸580~582美元，比舊價高10~11美元，對此國內業者表示目前原物料也不便宜，大陸鋼廠外銷價格也提高，整體亞洲鋼廠後續價格可望提升。
根據外電消息，越南國營的和發鋼鐵調高8月份的裝運熱軋價格，每噸上漲10~11美元，CFR（到岸價）新價為每噸580~582美元，漲幅約3％。據了解，匯率貶值是和發調漲的重要因素之一。
接下來10日左右亞洲主要鋼廠包括大陸寶鋼、鞍鋼、本鋼等，都將開出8月價格，中旬包括中鋼、越南河靜鋼也都將開盤，市場人士認為也會出現漲價效應。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。