根據外電消息，越南國營的和發鋼鐵調高8月份的裝運熱軋價格，每噸上漲10~11美元，CFR（到岸價）新價為每噸580~582美元，漲幅約3％。據了解，匯率貶值是和發調漲的重要因素之一。

接下來10日左右亞洲主要鋼廠包括大陸寶鋼、鞍鋼、本鋼等，都將開出8月價格，中旬包括中鋼、越南河靜鋼也都將開盤，市場人士認為也會出現漲價效應。