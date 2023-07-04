陶喆推出單曲〈流沙 (Reimagined)〉，賦予這首經典歌曲全新風貌。（偉大文化提供）

華語樂壇R＆B教父陶喆回來了！3日推出單曲〈流沙 (Reimagined)〉，這首發行自他1997年首張同名專輯的經典歌曲，如今在2023年有了全新風貌。陶喆表示，在抖音看到街訪影片，發現很多年輕人最喜歡的歌曲是〈流沙〉，「我本來以為你們都遺忘我了，可是我看完影片非常感動，下定決心重新製作這首歌，作為大家今年聽到我的第一首歌。」

談到重新詮釋〈流沙〉，陶喆對歌迷喊話：「如果你們習慣1997年的版本，那是比較青澀、純情，當時是陷入到愛情裡無法自拔的狀態；新版本情緒比重不一樣了，更性感、有懶洋洋、SOUL的感覺，從樂器、編曲都非常有自己的味道。」

他也分享對於〈流沙〉的情懷，認為沙有不同含意，「沙是你留不住在手中的東西，對我來說象徵青春、遺憾，曾經做過、想留住改變，可是你抓不住，很多人聽了歌以後也會想到當年自己在愛情的處境、事業的流失。」

其實陶喆26年前發行首張同名專輯時，〈流沙〉並不是主打歌、也沒有拍MV，但這首歌卻非常受歡迎，當時的MV影像僅是一個現場演出剪輯畫面，這次陶喆決定拍攝全新MV、更要拍出屬於歌曲的情感，他也重新錄唱這首歌，「希望〈流沙〉有新的生命，這首歌長大了、我也成長了，現在想傳達的故事、感覺、滄桑，對愛情的期待都不太一樣了，希望大家會喜歡這個新版本。」

陶喆推出單曲〈流沙 (Reimagined)〉，賦予這首經典歌曲全新風貌。（偉大文化提供）

而MV由新銳導演施博議執導，邀來新生代演員宋柏緯與朱葒演出，陶喆置身洞穴裡詮釋劇情，徒手去抓那從天而降的細沙，久違拍攝工作的陶喆笑稱：「心情非常興奮，這個是我跟沙的特技演出，一次就必須要ok。」他最終彷彿一個來自未來的智者從洞穴中走了出來，也隱含著所有樂迷的期待。