欲爭取連任的民進黨港湖選區立委高嘉瑜昨（4）日在臉書PO出與國民黨青年軍張煥霖的合照，並寫下「被國民黨阿姨犧牲的年輕人」，劍指高嘉瑜對手、國民黨台北市議員李彥秀。對此，李彥秀痛斥，用年齡作為競選手段人身攻擊，羞辱的是港湖選民及高嘉瑜的父母，並諷刺高「選情果然告急」。

高嘉瑜昨在臉書寫道「本該是議員的張煥霖，認真努力準備接棒，最後被國民黨阿姨犧牲的年輕人」，並附上與張煥霖的合照。張煥霖去年九合一選舉時，原本要參選港湖議員黨內初選，最終因李彥秀回鍋競選，張最後棄權。

李彥秀今則反擊，稱高嘉瑜選情告急，連阿姨梗都用上了，並強調以年齡作為競選手段人身攻擊，羞辱的不是她，而是港湖選民以及高委員的父母與家教。

李彥秀強調，她跟張煥霖是好戰友，選後還一起合作替選民服務，若真要說犠牲戰友、背叛戰友，「高委員當之無愧」，為了勝選，不惜對姚文智翻白眼，與柯文哲眉來眼去，上節目用質詢痛批自己同志，被炎上又立刻變臉哭哭啼啼討拍。

李彥秀直言，這麼愛作秀、愛蹭、愛踩著同志往上爬，高嘉瑜在全台灣「不是之一就是唯一」。