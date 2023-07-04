香港明報報導，歐冠昇認為，大陸作為全球第二大經濟體，與國際市場聯動將帶來更大的趨勢發展，例如科技創新、新經濟、可持續發展等方面。互聯互通則為這些新發展提供重要的資金，支持中西方雙方的流動連接。
歐冠昇又指，大陸是一個內向型經濟體，而香港有獨特位置，作為超級聯繫人的角色。債券通是互聯互通當中的關鍵環節。2022年港交所也宣布推出更多優化互聯互通措施，包括擴容深港滬通的股份、推出港幣人民幣雙櫃台、互換通等，推動產品多元化。同時為境外投資者提供進入大陸市場的機會，也有大陸投資者進入國際市場。
港交所行政總裁歐冠昇4日出席債券通周年論壇時表示，國際市場在大陸方面的投放仍太少，預估在未來十年的投資規模將從目前的30兆美元，增至100兆美元。
香港明報報導，歐冠昇認為，大陸作為全球第二大經濟體，與國際市場聯動將帶來更大的趨勢發展，例如科技創新、新經濟、可持續發展等方面。互聯互通則為這些新發展提供重要的資金，支持中西方雙方的流動連接。
歐冠昇又指，大陸是一個內向型經濟體，而香港有獨特位置，作為超級聯繫人的角色。債券通是互聯互通當中的關鍵環節。2022年港交所也宣布推出更多優化互聯互通措施，包括擴容深港滬通的股份、推出港幣人民幣雙櫃台、互換通等，推動產品多元化。同時為境外投資者提供進入大陸市場的機會，也有大陸投資者進入國際市場。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。