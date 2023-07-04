中信兄弟回饋票券將分配給縣內基層棒球隊師生534張，其餘3699張分3場次回饋台東縣民，7月15日上午10點起開放線上索票。（蕭嘉蕙攝）

中華職棒例行賽去年首度重回台東，以再見全壘打完美作收，在球迷心中留下滿滿悸動。今年台東縣政府再爭取7月25日至27日三連戰，由中信兄弟對戰統一獅及樂天桃猿，球團回饋4500張內野票，其中3966張回饋縣民，7月15日上午10點起開放線上索票。

台東縣政府今年再爭取舉辦2023年中華職棒例行賽台東場，由中信兄弟排定7月25日至27日在台東第一棒球場進行3場例行賽，將與統一獅及樂天桃猿應戰，今上午在台東縣政府大禮堂召開縣民回饋票券記者會，由中信兄弟領隊劉志威致贈3場共4500張內野票券。

台東縣長饒慶鈴表示，很榮幸台東再次獲中華職棒與中信兄弟肯定，繼去年2場職業賽事，今年再加碼成三連戰並整建外野觀眾席以提升整體環境，讓台東鄉親在地觀賞球賽。中信兄弟回饋票券將在7月15日上午10點起到16日下午6點止，開放身份證字號V開頭及設籍台東的民眾上網免費登記索取兌換票券序號，每組身分證字號可索2張票，索完為止。

中信兄弟領隊劉志威說，7月放暑假又逢熱氣球嘉年華活動，想必人潮滿滿，歡迎民眾、遊客體驗「一日雙球」，早上搭熱氣球、晚上看棒球；除了回饋票券外，也提供台東縣民專屬優惠購買周邊產品。

台東縣教育處說明，中信兄弟回饋票券將分配給縣內基層棒球隊師生534張，其餘3699張分3場次回饋台東縣民索取。索取方式為上網選擇比賽日期場次再登錄個人資料送出，索票成功會提供1組序號，民眾可以截圖、拍照或抄錄，並於當日比賽下午2點起在第一棒球場，憑序號及身份證證明文件兌換票券，如當日因雨延賽，民眾可持已兌換之票券上中信兄弟官網公布場次觀看比賽。

索票連結為：https://web.boe.ttct.edu.tw/w2023/