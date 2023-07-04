提到心肺運動，一般人會想到跑步、快走等運用到雙腿的活動，但若是不良於行者該從事何種運動？心臟科醫師表示，即使只做雙手運動也明顯有助健康。根據研究，只要持續3個月、每周3次、每次30分鐘的雙手運動，就可以降低血壓、降低心血管發炎，若是類似伏地挺身的體操，更可訓練人的臀部與核心肌群。

心臟學會專科指導醫師、宇平診所院長劉中平在其臉書貼文表示，心臟科醫師常會建議患者多做有助心肺運動，例如跑步、爬山、騎腳踏車等運用雙腳的運動，因為兩隻腳、大腿小腿和臀部有大量的血流供應，直接進行腿部的活動，能迅速地活絡身體的循環機能。

至於不良於行者，劉中平建議，重量訓練有益心臟健康。研究顯示，只要持續3個月、每週3次、每次30分鐘的雙手運動，就可以降低血壓，提升高密度脂蛋白（即俗稱好的膽固醇），且可減少心血管發炎的機率。

他表示，雙手運動只要幅度夠大，可順帶運動人的胸部、背部、上腹部的肌肉，如果是類似伏地挺身的體操，也可以讓我們的臀部以及核心肌群活動。若著重於雙手的運動，上臂擺動幅度要夠大、時間要足夠，至少一次要30分鐘以上，一周3次，最好能夠搭配一些上半身的動作，才會有良好的心臟循環訓練效果。