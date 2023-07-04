B群是最受國人歡迎的保健食品，然而其種類繁多，該如何吃才正確？對此，藥師廖偉呈列出7種情況，包括營養補充、腰酸背痛、提升腦力、提振精神、解酒使用、預防心血管疾病及改善貧血。針對不同需求對應的配方也不同，其中像提升腦力，可吃高單位B1、B2；預防心血管疾病，則可補充B6、B9與B12。除此，他也提到，素食、老年人、常飲酒、孕婦、腎臟疾病、長期服用利尿劑等6族群，更要補充B群。

廖偉呈在臉書粉專「微笑藥師Phar.Smile」與網站「微笑藥師網-你的居家保健資料庫」撰文表示，B群產品的保健用途，與其所含的成分、結構及劑量都有關係，他並列出7種不同情況，各自對應的選擇也不同，可依個人需求來決定：

1、營養補充：綜合B群，建議攝取劑量（RDA）即可。廖偉呈解釋，RDA指的是每日營養素建議攝取量，根據不同性別、年齡和能量需求的健康人群，建議每日攝取各種必需營養素的量。

2、腰酸背痛：高單位B1、B6、B12。

3、提升腦力：高單位B1、B2。

4、提振精神：高單位B1、B2、B3、B6、B12。

5、解酒使用：B1、B2、B3。

6、預防心血管疾病：B6、B9、B12。

7、改善貧血：B6、B9、B12。

不過，廖偉呈指出，若日常飲食攝取均衡，其實不必刻意補充太多的B群，因為它屬於水溶性物質，超出需求的量會被排出體外，多食無益。但若是以下這6類族群，建議可補充特定成份：

1、素食者及老年人：維生素B12主要存在於動物性食物中，素食者，尤其是不攝取奶蛋的人較易缺乏。而老年人對B12的吸收能力降低，因此需求也會增加。

2、常喝酒的人：酒精代謝需要B群的協助，因此常喝酒的人需求也會比較高。

3、孕婦：懷孕期間需要攝取比一般成人多約1.5倍的維生素，特別是葉酸能促進胎兒神經系統的發育，同時B6可以減輕孕吐的症狀，因此建議攝取足夠的維生素B群。

4、洗腎或慢性腎衰竭患者：腎功能不佳者由於飲食受限，及對核黃酸和葉酸的吸收降低，容易缺乏維生素B群。此外，在洗腎過程中，由於維生素B為水溶性物質，容易被移除，因此建議上述患者增加維生素B群的攝取量。

5、長期服用利尿劑者：長期使用利尿劑者可能會出現胰島素阻抗現象，導致葡萄糖耐受性不良、血糖升高，因此需要攝取更多的維生素B1來幫助糖質代謝。

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