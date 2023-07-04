中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，昨會見出席2023年中日韓合作國際論壇主要嘉賓，談及中日韓合作時表示：歐美人分不清中日韓，無論頭髮染的再黃，鼻子修的再尖，也變不成西方人，要知道自己的根在什麼地方。三國合作可以振興亞洲，造福世界。

王毅出席國際論壇開幕式並致辭，強調要通過此次論壇，在青島發出中日韓合作重整行裝再出發的明確信號。王毅表示，20多年來，中日韓合作從無到有、從小到大，逐步成長為亞洲最具影響力的次區域合作機制，為三國和亞洲的現代化發展提供了重要動力。

王毅強調，站在時代的十字路口，中日韓三方應當把握潮流大勢，汲取歷史智慧，堅定維護三國合作的正確方向。要堅持相互尊重，和睦相處；堅持開放包容，彼此成就；堅持獨立自主，團結自強。

王毅指出，亞洲的和平需要三方共同呵護，亞洲的繁榮需要三方共同推動，亞洲的振興需要三方共同奮鬥。為此，中方建議：一要加強互信，攜手維護地區和平穩定；二要加強互惠，攜手打造經濟增長動能；三要加強互聯，攜手推進區域經濟一體化；四要加強互助，攜手應對共同挑戰；五要加強交流互鑑，攜手培育社會民意基礎。