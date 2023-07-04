繼國民黨立委王鴻薇之後，國民黨議員徐巧芯委員今天也表示，今年6月因立陶宛農業部長要求，我方差點要分配公會去採購高達7.9億元的小麥，因價格不透明等原因而喊卡。對此，外交部反批徐巧芯「看見影子就開槍」，對於行政團隊是非常不公平的指控。

王鴻薇今天痛批我國與立陶宛的「友好關係」是建立在台灣金援和8寸晶圓半導體技術援助之上。徐巧芯今天在臉書進一步表示，其實不只科技，就連農業也是為了政府要大內宣，差點簽訂了「不平等條約」，每次有外賓來都有一堆東西要我們買單，根本把台灣人當盤子。

她說，今年6月，因為立陶宛農業部長來台灣要求，據說在經濟部主導下，開會協商要向立陶宛採購高達7.9億元的小麥。其中，還要「分配」給麵粉公會和飼料公會去採購採購，再由政府「補貼」。

徐巧芯也公布一份經濟部的會議紀錄，要大家可以看看政府是如何規劃這項不合理、不平的措施。最後由於但立陶宛的小麥價格並不透明，品質也不一定有美國的好，所以這對廠商來說無疑是一種壓迫。目前這個項目卡關了，但最後會不會由政府用納稅人的錢全部買單？

外交部發言人劉永健今天回應媒體詢問表示，外交部也注意到，徐巧芯在臉書的貼文，其實她在貼文裡面自己提到，「差點」簽訂了不平等條約，「我不曉得這是什麼意思，差點簽定，就表示我們雙方根本就沒有簽訂」。

他也批評，這種看見影子就開槍的說法，對於行政團隊是非常不公平的指控。