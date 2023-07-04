被稱為「台北東區最美咖啡廳」的「勺日」咖啡廳7月起推出夏日涼涼企劃，東區日好空間店以芒果、百香果以及日月潭紅茶等3款冰淇淋製作而成的夢幻法式「金黃盛夏帕菲」，還有芒果控必點的超厚切「仲夏芒果塔」。勺日忠泰樂生活店則攜手AVEDA忠泰樂生活店，以酪梨為概念推出清爽開胃的聯名餐點「酪梨炒蛋早午餐」，設計發想自AVEDA人氣熱賣「花植結構系列」的關鍵成分——酪梨冷壓粹取。

即日起至8/15至勺日忠泰樂生活店享用「酪梨炒蛋早午餐」，再送限量「AVEDA 花植結構重鍵護髮乳10ml+花植結構重鍵精華10ml+頭皮檢測諮詢導客卡」，品牌標榜來勺日吹冷氣吃美食擊退煩人暑氣。

勺日預計7月15日於日好空間店開賣的「金黃盛夏帕菲（Parfait）」是店內旅法甜點師的最新力作，使用芒果、百香果、日月潭紅茶冰淇淋做為基底，再加入層層堆疊的芒果丁以及熱帶風味手工水果醬，最後以手工酥脆爆米香作為點綴收尾。「金黃盛夏帕菲」在法式聖代的概念中加入台灣在地風味，將水果的香甜與爆米香結合，衝撞出看似衝突卻風味和諧的多層次口感，為盛夏帶來第一抹清涼。

日好空間店另一款必吃的「仲夏芒果塔」用料完全不手軟，不僅選用來自台南玉井的愛文芒果，更採厚切工法鋪滿甜點師傅每日手工捏製的酥脆塔皮，一口咬下軟嫩多汁果香四溢。吃甜點當然要搭配清爽解膩飲品，熱銷經典回歸的「熱帶水果冰茶」把整個夏天的馥郁果香都濃縮進茶裡。

勺日咖啡廳位於大直的勺日忠泰樂生活店則與AVEDA忠泰樂生活店推出聯名餐點「酪梨炒蛋早午餐」，勺日主廚以AVEDA 「花植結構系列」髮品發想，選中被譽為超級食物、森林奶油的酪梨為主角，搭配滑順炒蛋與鮮嫩雞胸肉及酸種麵包，設計出一盤健康又營養的早午餐，富含優質不飽和脂肪酸與蛋白質的酪梨，為消費者加滿一整天的元氣。 勺日咖啡廳回饋喜愛勺日與AVEDA的粉絲，好鄰居攜手推出聯名餐點更推出夏日限定優惠，7 月1日至8月15日至勺日NOKE忠泰樂生活店消費不限金額，即可隨機獲贈「AVEDA 蘊活菁華更新洗髮精10ml+潤髮乳10ml+頭皮檢測諮詢導客卡」（限量500組，價值180元）或「AVEDA 純香乾洗手凝露2包+頭皮檢測諮詢導客卡」（限量2500組，價值100元），如點聯名餐點「酪梨炒蛋早午餐」再送「AVEDA 花植結構重鍵護髮乳10ml+花植結構重鍵精華10ml+頭皮檢測諮詢導客卡」（限量100組，價值360元）。

消費者於7月1日至8月15日活動期間至AVEDA忠泰樂生活店消費也有好康，來店消費即贈「勺日美式咖啡5折券」（限量1500張），消費產品或服務滿3,800元以上加贈「酪梨炒蛋早午餐」兌換券乙張（限量100張使用期限）。