0056在去年成分股由30檔增加至50檔，其後調整為季配息，首次季配除息日訂在18日，17日為除息前最後交易日，股息發放日則在8月11日。

0056迄今已連續12年除息且填息，改為季配息後，除息月份為1、4、7、10月。今年首次季配維持穩定配息水準，同時去年0056率先增持跌深的高殖利率電子股，受惠今年AI題材帶動，今年以來漲幅達29.4％，拿下今年上半年高股息ETF漲幅第一，強勢表現可望有助7月中旬填息表現。