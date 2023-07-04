0056在去年成分股由30檔增加至50檔，其後調整為季配息，首次季配除息日訂在18日，17日為除息前最後交易日，股息發放日則在8月11日。
0056迄今已連續12年除息且填息，改為季配息後，除息月份為1、4、7、10月。今年首次季配維持穩定配息水準，同時去年0056率先增持跌深的高殖利率電子股，受惠今年AI題材帶動，今年以來漲幅達29.4％，拿下今年上半年高股息ETF漲幅第一，強勢表現可望有助7月中旬填息表現。
元大高股息ETF（0056）3日公告首次季配預估金額1元，4日吸引買盤湧入，一開盤便有萬張以上成交量，盤中成交爆量逾5.5萬張，為台股ETF第一，顯見投資人積極參與首次季配。
0056在去年成分股由30檔增加至50檔，其後調整為季配息，首次季配除息日訂在18日，17日為除息前最後交易日，股息發放日則在8月11日。
0056迄今已連續12年除息且填息，改為季配息後，除息月份為1、4、7、10月。今年首次季配維持穩定配息水準，同時去年0056率先增持跌深的高殖利率電子股，受惠今年AI題材帶動，今年以來漲幅達29.4％，拿下今年上半年高股息ETF漲幅第一，強勢表現可望有助7月中旬填息表現。
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