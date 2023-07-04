歐洲疾病預防管制中心（ECDC）周一（3日）發布的最新統計數據顯示，歐盟和歐洲經濟區國家（EEA）2021年平均每10萬人口中有2.4人罹患退伍軍人病（Legionellosis），已激增至歷史最高水平。

退伍軍人病是由嗜肺性退伍軍人桿菌引發的急性呼吸道傳染病。其症狀包括咳嗽、呼吸困難、發燒、肌肉疼痛、頭痛，有時亦會發生噁心、嘔吐、腹瀉，嚴重者會因呼吸系統及多器官衰竭而死亡；症狀通常在感染2到10天顯現。因最初在美國一次退伍軍人集會上暴發而得名，所以又稱退伍軍人症。

歐洲疾病預防管制中心發布的報告顯示，2021年，歐盟和歐洲經濟區國家報告了超過1萬700起退伍軍人病病例，其中死亡病例704起。該部門提醒歐洲各國，應對此保持警惕。

義大利、法國、西班牙和德國病例數占報告總數的75％。65歲及以上男性是受影響最嚴重的群體，平均每10萬人中有8.9人感染。

歐洲疾病預防管制中心說，退伍軍人病激增的原因仍不清楚，這可能與國家檢測政策和監測系統的變化、人口老齡化以及建築供水系統的設計、基礎設施的建設和維護等因素相關。歐洲和全球範圍的氣候變化也會對退伍軍人病激增產生影響。