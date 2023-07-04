國民黨總統參選人侯友宜3日宣布，當選後讓兵役恢復為4個月，卻引發綠營攻擊；對此，國民黨立委李德維表示，年輕人不希望兩岸和平嗎？不希望縮短兵役嗎？要是民進黨不要把兩岸搞的兵凶戰危，也不需要延長兵役，不是嗎？民進黨有什麼好說嘴，腦子有問題嗎？

明年起役男將服1年義務役，教育部祭「大學當兵3＋1」政策，國民黨總統參選人侯友宜表態反對，也承諾當選會確保兩岸穩定和平，恢復4個月役期，民進黨立院黨團卻批評，此主張亂七八糟、胡說八道。

國民黨立委洪孟楷指出，這就代表選擇民進黨就是往戰爭邁進，「3＋1」就是急就章、捕破網的政策，半年前3＋1還沒推出，兵役延長1年造成民怨，才又在推出3＋1政策，完全不符合常理，侯友宜提出當選後要取消3＋1，這讓台灣人民做出選擇，也要問賴清德副總統是不是也要延續3＋1？

國民黨立委江啟臣表示，3＋1因為兵役延長而來，關鍵在於台海是否能和平穩定，回到過去和平穩定是侯友宜擔任總統最大的目標和任務，也是人民的期待，大部分人民都支持兩岸和平穩定，絕對不是兵凶戰危的現狀。

江啟臣說，4個月的義務役延長1年，蔡政府兵役改革相當粗糙，募兵制的改革強化蔡政府沒有做半點事，用義務役延長就說國家可以安全，但讓人民卻更緊張。