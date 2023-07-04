台北市長蔣萬安5日清晨4時50分於市府西大門集合上車，隨後搭乘新航SQ5805班機前往新加坡，下午4時至6時參訪新加坡永續發展部。6日上午10時30分至中午12時則至新加坡市區重建局，下午則至新加坡建屋發展局和組屋。7日下午則僅1個行程，為2時至3時參訪陸路交通管理局，並於8日一早返台。（台北市議員陳怡君提供／劉彥宜台北傳真）

台北市長蔣萬安上任半年，將於7月5日至8日出訪至新加坡，行程備受外界矚目，終於在4日上午告知一同出行的台北市議員。民進黨台北市議員陳怡君批評，行程只有表象，沒有詳細見面人物等，蔣市府敷衍了事，令人懷疑有無其他秘密外交。

依照北市府給予一同出訪的議員資料顯示，5日清晨4時50分於市府西大門集合上車，隨後搭乘新航SQ5805班機前往新加坡，下午4時至6時參訪新加坡永續發展部。6日上午10時30分至中午12時則至新加坡市區重建局，下午則至新加坡建屋發展局和組屋。7日下午則僅1個行程，為2時至3時參訪陸路交通管理局，並於8日一早返台。

陳怡君批評，行程千呼萬喚始出來，問非常久，市府卻一直稱「尊重地主新加坡」導致無法順利拿到行程。在大家質疑之下，今早終於拿到草擬的行程，但如7日只有下午1小時行程，其他時間去哪裡，難免不讓人懷疑有無其他秘密外交。交流是好事，但不應該偷偷摸摸，只給表象，讓市民失望。

今早媒體也詢問過蔣萬安行程，而後北市府才終於將行程發給同行議員。陳怡君指出，時機點太巧，蔣市府早就知道大家會追行程有無公開透明，才臨時擠出行程，但卻又只有環繞交通、都市發展、智慧城市以及環境永續4大面向，沒有細節如和誰見面等，顯示蔣市府只是敷衍了事。

媒體追問，是否擔心蔣萬安趁機替新北市長侯友宜做外交助選？她回覆，出訪應以城市間進步做為交流，不應該在政治上多所著墨，就是因爲蔣市府行程給得慢，才讓大家有遐想。