亞洲企業社會責任獎為亞洲評價最高與競爭激烈的企業社會責任（CSR）獎項，也是備受國際機構重視的CSR活動。集保結算所以「集保e手掌握App」報名參賽，歷經3個多月的書面審查、面談訪問、專家評審等過程後脫穎而出，也是集保結算所連4年獲獎。

集保結算所總經理陳德鄉表示，集保在金管會支持與指導下，運用金融科技與大數據推出多元數位創新服務，包括集保e手掌握App、ESG投資人關係整合平台、證券期貨業ESG執行資訊控管系統、防制洗錢及打擊資恐查詢系統、公司負責人及主要股東資訊申報平台。

陳德鄉指出，集保結算所近年積極打造股務數位化服務，包括電子投票、股東會視訊會議、股務事務電子通知等。集保e手掌握App自推出以來成長快速，使用戶數已逾400萬戶，充分顯現「數位、線上、免臨櫃」為市場趨勢，永續金融的核心理念也廣受投資人認同。

集保e手掌握App提供資產整合一站式數位服務，投資人只要登入即可查詢股票、ETF及基金等資產庫存。同時，投資人只要完成與國內前15大銀行及中華郵政連結綁定，即可查詢在這16家金融機構的存款餘額及交易明細。

為提供投資人更多優質服務內容，集保e手掌握App近期已新增股利發放推播功能，在投資人同意接收電子通知服務，且所持股票標的發行公司已委託集保辦理發送電子通知者，投資人不必再收到大量紙本通知單，透過手機即可快速接收股利發放通知。

陳德鄉強調，集保結算所身為台灣金融市場大後台，本著「創新」、「韌性」、「永續」、「普惠金融」發展願景，推出集保e手掌握等無紙化數位服務，幫助市場大量減碳，未來將持續強化永續發展，並與全球相關組織及機構建立夥伴關係，共同實踐ESG永續精神。