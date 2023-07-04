香港信報報導，深證成指4日上午先跌後漲，最多下跌36點，跌幅為0.33％，低見11,055點，盤中最多上漲41點，漲幅為0.38％，高見11,133點，半日收報11,127點，上漲36點，漲幅為0.33％，成交額為3,357.18億元。
滬深300指數半日收報3,898點，上漲5點，漲幅為0.14％。創業板指數半日收報2,231點，上漲3點，漲幅為0.14％。
各類股方面，汽車製造股漲逾2％。基本金屬、石油、鋼鐵、化工股持穩。電力股跌逾1％。金融、水泥、煤炭、房地產股偏軟。
滬深兩市4日半日雙雙收漲。上證指數4日上午最多下跌9點，跌幅為0.31％，低見3,233點後有買盤承接，大盤回穩，以半日高位收盤，收報3,246點，上漲2點，漲幅為0.07％，成交額為人民幣（下同）2,283.47億元。
香港信報報導，深證成指4日上午先跌後漲，最多下跌36點，跌幅為0.33％，低見11,055點，盤中最多上漲41點，漲幅為0.38％，高見11,133點，半日收報11,127點，上漲36點，漲幅為0.33％，成交額為3,357.18億元。
滬深300指數半日收報3,898點，上漲5點，漲幅為0.14％。創業板指數半日收報2,231點，上漲3點，漲幅為0.14％。
各類股方面，汽車製造股漲逾2％。基本金屬、石油、鋼鐵、化工股持穩。電力股跌逾1％。金融、水泥、煤炭、房地產股偏軟。
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