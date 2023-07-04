香港信報報導，深證成指4日上午先跌後漲，最多下跌36點，跌幅為0.33％，低見11,055點，盤中最多上漲41點，漲幅為0.38％，高見11,133點，半日收報11,127點，上漲36點，漲幅為0.33％，成交額為3,357.18億元。

滬深300指數半日收報3,898點，上漲5點，漲幅為0.14％。創業板指數半日收報2,231點，上漲3點，漲幅為0.14％。

各類股方面，汽車製造股漲逾2％。基本金屬、石油、鋼鐵、化工股持穩。電力股跌逾1％。金融、水泥、煤炭、房地產股偏軟。

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