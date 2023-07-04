滬深兩市4日半日雙雙收漲。上證指數4日上午最多下跌9點，跌幅為0.31％，低見3,233點後有買盤承接，大盤回穩，以半日高位收盤，收報3,246點，上漲2點，漲幅為0.07％，成交額為人民幣（下同）2,283.47億元。